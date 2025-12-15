Von Bordeaux bis Bolivien - das waren die besten Challenger 2025

Gleich fünf verschiedene Veranstaltungsorte wurden für die Austragung von ATP-Challenger-Turnieren ausgezeichnet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.12.2025, 20:56 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© ATP Challenger Tour Das sind die ausgezeichneten Challenger-Turniere 2025

In mindestens einem Aspekt hat die ATP-Challenger-Tour die Nase gegenüber der „richtigen“ ATP-Tour vorne: Es gibt noch mehr Abstufungen in den einzelnen Kategorien. Und damit auch mehr Chancen, einzelne Veranstaltungen auszuzeichnen. Das beginnt bei den 175ern und endet bei ATP-Challenger-Tour-Turnieren, bei denen der Sieger 50 Punkte für die ATP-Charts abstaubt.

Gehen wir es also von „oben“ nach „unten“ durch. In der 175er-Kategorie wurde das Event in Bordeaux ausgezeichnet, das in der zweiten Woche des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom ausgetragen wurde. Die Setzliste konnte sich sehen lassen, als Sieger ging am Ende Giovanni Mpetshi Perricard vom Court. Eines der wenigen Highlights für den Franzosen in der abgelaufenen Saison.

Besonders fein muss das 125er in Manama in Bahrain gewesen sein, das in diesem Jahr von Martin Fucsovics gewonnen wurde. Die schönsten 100 Challenger-Punkte wurde gemäß der Auszeichnungsliste der ATP in Bloomfield Hills im US-Bundesstaat Michigan vergeben. Und zwar an Mark Laval aus Estland.

Und dann wurden auch noch zwei Veranstaltungen in Südamerika ausgezeichnet. Das 75er in Curitiba, Brasilien, und das 50er in Santa Cruz de la Sierra.

