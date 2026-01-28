Australian Open live: Jannik Sinner gegen Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Viertelfinale der Australian Open auf Ben Shelton. Das Match gibt es ab 9 Uhr live im TV bei ServusTV, im Livestream bei ServusOn und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.01.2026, 23:18 Uhr

In seinem Viertelfinale der Australian Open 2026 sieht sich der an Nr. 2 gesetzte Titelverteidiger Jannik Sinner dem an Position 8 geführten Ben Shelton gegenüber. Sowohl der Südtiroler als auch der US-Amerikaner sind bislang mit je einem Satzverlust relativ unbeschadet durch das Turnier gekommen.

Aufgrund des direkten Vergleichs von 8:1 geht der 24-jährige Sinner als Favorit in die Partie. Und auch das Momentum ist klar auf der Seite des vierfachen Major-Siegers. Interessanterweise konnte der 23-jährige Shelton 2023 das erste Aufeinandertreffen in Shanghai für sich entscheiden, ehe der italienische Davis-Cup-Sieger in den folgenden Acht Auseinandersetzungen triumphieren sollte.

Sinner vs. Shelton – hier gibt es einen Livestream

Hier das Einzel-Tableau der Herren bei den Australian Open 2026