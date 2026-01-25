Australian Open: Jakub Mensik zieht raus - Novak Djokovic kampflos im Viertelfinale

Novak Djokovic steht bei den Australian Open kampflos im Viertelfinale. Jakub Mensik kann aufgrund einer Bauchmuskelverletzung nicht zur geplanten Achtelfinalpartie antreten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.01.2026, 10:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jakub Mensik kann nicht zu seiner Achtelfinalpartie antreten

Novak Djokovic hat am Montag unerwartet einen spielfreien Tag. Wie die Veranstalter der Australian Open am Sonntag bekanntgaben, kann sein etatmäßiger Gegner Jakub Mensik nicht zur geplanten Achtelfinalpartie antreten. Den Tschechen plagt eine Bauchmuskelverletzung.

“Nach langen Gesprächen mit meinem Team und den Ärzten haben wir beschlossen, dass ich morgen nicht antrete”, schrieb Mensik auf Instagram. Die Verletzung habe sich in den vergangenen Tagen verschlimmert.

Djokovic kann vor der Endphase des Turniers damit Kräfte sparen. Seinen nächsten Auftritt wird der 24-fache Grand-Slam-Sieger am Mittwoch gegen des Siegers der Achtelfinalpartie zwischen Lorenzo Musetti und Taylor Fritz absolvieren.

Das Einzel-Tableau in Melbourne