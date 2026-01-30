Australian Open: Olivia Gadecki und John Peers verteidigen Mixed-Titel

Olivia Gadecki und John Peers heißen die Titelträger der Mixed-Konkurrenz der diesjährigen Australian Open. Das australische Duo verteidigte damit sogar seinen Titel nach dem ersten Triumph im Vorjahr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.01.2026, 05:43 Uhr

Olivia Gadecki und John Peers begeisterten bereits im letzten Jahr das heimische Publikum mit tollem Tennis und dem verdienten Mixed-Titel. Diesen Erfolg wiederholten die beiden Doppel-Spezialisten am Freitag in der Rod Laver Arena gegen das französische Duo Kristina Mladenovic und Manuel Guinard. Dabei musste der Matchtiebreak die Entscheidung über Sieg und Niederlage bringen.

Der erste Satz ging zunächst an das Team aus Frankreich, doch mit der Unterstützung der Fans auf den Rängen setzten Gadecki und Peers zur Aufholjagd an und drehten nach 94 Minuten die Partie zum 4:6, 6:3, 10-8. Mit dem zweiten Matchball krönten sich Gadecki/Peers zu den erneuten Titelträgern. Für John Peers ist es bereits der dritte Erfolg bei einem Mixed auf Grand-Slam-Ebene. Im Herbst 2022 gelang dieser Erfolg bei den US Open.