Caro Daur und Alexander Zverev ein Paar? Andrea Petkovic "weiß von nichts"!

Hat sich privat bei Alexander Zverev doch mehr verändert als vermutet? In Melbourne ist die Influencerin Caro Daur stets an der Seite des Weltranglistendritten. Doch bisher geben sich die beteiligten Personen bedeckt. Auch Andrea Petkovic lässt sich im Podcast von Boris Becker nichts entlocken.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2026, 17:47 Uhr

© Getty Images Die neue Freundin von Alexander Zverev? Die Spekulationen um Caro Daur reißen nicht ab.

Die Wochen von Alexander Zverev sind in Melbourne nicht nur vom sportlichen Erfolg geprägt. Auch viele Spekulationen umgeben den gebürtigen Hamburger um seine private Situation. Denn nicht Sophia Thomalla, sondern Influencerin Caro Daur begleitet „Sascha“ bei den Australian Open. Auch Boris Becker gibt sich in seinem Podcast mit Andrea Petkovic neugierig. Die ehemalige Top-Ten-Spielerin "weiß von nichts".

Interessant an dieser Aussage der 28-Jährigen ist dabei ihr aktueller Aufenthaltsort. Andrea Petkovic ist selbst bei den Australian Open vor Ort und ist sicherlich besser informiert, doch blockt die Nachfrage ihres Podcastpartners mit dem Satz "Das müssen die Beteiligten selbst beantworten" ab.

Ist die Stille von Sophia Thomalla ein Zeichen?

Auffällig ist seit einigen Wochen, dass Sophia Thomalla in den sozialen Netzwerken keine Reaktionen zum sportlichen Abschneiden von Alexander Zverev zeigt. Das war in der Vergangenheit auch dann oft der Fall, wenn die Moderatorin nicht selbst vor Ort sein konnte. Nach den Australian Open dürften viele Fans auf eine klare Botschaft der Beteiligten hoffen.

Am frühen Freitagmorgen um 4:30 Uhr (MEZ) spielt Alexander Zverev zunächst um den erneuten Einzug in das Endspiel der Australian Open. Beim Duell gegen Carlos Alcaraz werden auch wieder viele Augen auf die Box der deutschen Nummer eins und Caro Daur gerichtet sein.