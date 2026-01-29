Australian Open: Die Chance auf einen Heimsieg lebt

Mit Jason Kubler und Marc Polmans haben zwei Lokalmatadore das Endspiel im Doppel bei den Australian Open 2026 erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2026, 12:04 Uhr

© Getty Images Marc Polmans und Jason Kubler stehen in Melbourne im Endspiel

Wenn im Einzel Alex de Minaur zwar immer das Maximum aus seinen Möglichkeiten herausholt, um dann aber doch an Spielern wie Carlos Alcaraz zu scheitern, dann müssen sich die australischen Tennisfans eben mit Erfolgen im Doppel zufrieden geben. Und da sieht es ganz gut aus: Denn Jason Kubler und Marc Polmans stehen nach einem 6:2, 3:6 und 6:3 gegen Jan Zielinski und Luke Johnson im Finale der Australian Open 2026.

Dort geht es gegen das an Position sechs gesetzte Paar: Denn Christian Harrison und Neal Skupski konnten sich im zweiten Halbfinale gegen die ein wenig höher eingeschätzten Marcel Granollers und Horacio Zeballos mit 6:3 und 7:6 (7) behaupten.

Hier das Doppel-Tableau in Melbourne



