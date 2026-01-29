Australian Open: Alcaraz vs. Zverev - verdammt lang her!

Am Freitag stehen sich Alexander Zverev und Carlos Alcaraz zum 13. Mal gegenüber. Was genau zu erwarten ist, lässt sich allerdings schwer voraussagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.01.2026, 08:19 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Carlos Alcaraz 2025 in Cincinnati

Erstaunlich, aber wahr: Carlos Alcaraz, der das vergangene Tennisjahr an Position eins der ATP-Weltrangliste abgeschlossen hat, und Alexander Zverev, die Nummer drei der Welt, haben sich in der Spielzeit 2025 exakt einmal zu einem professionellen Tennismatch getroffen. Und zwar in Cincinnati. Nachdem Zverev bei diesem Anlass nicht im Vollbesitz seiner Kräfte war, fällt dieses Match als Refernzgröße für das übermorgige Halbfinal-Treffen in Melbourne aber aus.

Und davor? Hatten sich Zverev und Alcaraz in der Halle von Turin bei den ATP Finals 2024 getroffen. Mit dem besseren Ende für den Deutschen. Auch schon verdammt lange her. Und selbst wenn - aus welchen Gründen auch immer - am Freitag das Dach über der Rod Laver Arena geschlossen sein sollte, dann wird sich dennoch kein typisches Hallenmatch entwickeln.

Zverev gewinnt Trainingssatz gegen Alcaraz

So gesehen gibt es doch einige Fragezeichen hinsichtlich der Ausgangsposition vor dem 13. Treffen zwischen Alcaraz und Zverev. Der Spanier hat nach seinem glatten Viertelfinal-Erfolg gegen Alex de Minaur darauf hingewiesen, dass die beiden einen Trainingssatz gespielt hätten. Dieser wäre im Tiebreak an Zverev gegangen.

Aber natürlich sind die Übungssätze vor oder gleich zu Beginn eines Majors eine komplett andere Angelegenheit als eine Partie, die darüber entscheidet, ob man um die Krone bei einem Grand-Slam-Event mitspielen darf. Für beide steht ja einiges auf dem Spiel: Alexander Zverev fehlt nach wie vor dieser erste Sieg bei einem der vier größten Turniere der Tenniswelt. Und Carlos Alcaraz, der vor diesem Jahr noch nie das Halbfinale in Melbourne erreicht hatte, könnte mit dem Titelgewinn seinen Karriere-Grand-Slam vollenden.

Karriere-Grand-Slam in Sicht

Viel wird sicherlich vom Aufschlag von Zverev abhängen, der in den bisherigen Matches ein wenig mehr Mühe als Alcaraz gehabt hat. Aber natürlich auch nie in Gefahr war, tatsächlich mit einer Niederlage vom Court zu gehen. Carlos Alcaraz wiederum hat sich, fast schon traditionell, von Runde zu Runde ein bisschen gesteigert. Was sich vor allem in der Konstanz seiner Rückhand zeigt. Die wackelt in den ersten Runden gerne - je länger Carlitos aber bei einem Major dabei ist, umso weniger Fehler streut er ein.

Soweit die Theorie. Praktisch wird ein neues Kapitel zwischen Alcaraz und Zverev aufgeschlagen. Dessen Verlauf man fast nicht vorhersagen kann.

