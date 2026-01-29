"Jäger" von Sinner und Alcaraz? Novak Djokovic findet das "respektlos"

In einer Pressekonferenz vor dem Halbfinalduell mit Jannik Sinner zeigte sich Novak Djokovic wenig begeistert von einer Frage eines Journalisten. Die Reaktion des Serben lässt tief blicken in die ehrgeizige Seele des langjährigen Dominators.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 29.01.2026, 17:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic fühlte sich vor dem Duell mit Jannik Sinner ungerecht behandelt.

Die Frage an Novak Djokovic versprach eigentlich wenig Eskalationspotenzial. Doch als ein Journalist den Serben in der Pressekonferenz vor dem Duell mit Jannik Sinner am Freitag (9:30 Uhr MEZ) auf seine Situation als „Jäger“ von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz ansprach, platzte es aus dem 38-Jährigen heraus: “Ich finde das respektlos”.

Ungefragt fuhr Novak Djokovic fort und erklärte seine Empörung: “Ich habe früher Roger und Rafa gejagt und jetzt Jannik und Carlos. Aber dazwischen ist ein Zeitraum von etwa 15 Jahren, in denen ich die Grand Slams dominiert habe.”

Djokovic profitierte von Aufgaben

Die Reaktion zeigte, dass die Dominanz von Sinner und Alcaraz an Novak Djokovic durchaus nagt, da die Chance auf den langersehnten 25. Grand-Slam-Titel zunehmend schwindet. Die beiden aktuellen Dominatoren haben daran einen großen Anteil. Gegen seinen morgigen Kontrahenten unterlag der Wahl-Athener zuletzt in Wimbledon und Roland-Garros in der Vorschlussrunde. Gegen Carlos Alcaraz war nach dem Halbfinale der US Open das Turnier beendet.

Novak Djokovic beendete seine Belehrung in der Pressekonferenz mit den Worten “ch fühle mich nicht als Jäger. Ich schreibe meine eigene Geschichte.” An Selbstbewusstsein fehlt es dem langjährigen Weltranglistenersten definitiv nicht. Doch die Chancen gegen Jannik Sinner dürften trotzdem gering sein.

Bereits im Viertelfinale war Djokovic gegen Lorenzo Musetti klar unterlegen und zog nur durch die verletzungsbedingte Aufgabe des Italieners in das Halbfinale ein. Im Achtelfinale konnte der 101-fache Titelträger auf der ATP Tour gar komplett pausieren, da Gegner Jakub Mensik gar nicht erst zum Match antreten konnte. Immerhin kann Novak Djokovic also ausgeruht in den Fight mit Jannik Sinner gehen. Der Jäger wartet sozusagen in seinem Hochsitz.

Das Einzel-Tableau in Melbourne