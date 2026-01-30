Australian Open: Bitteres Aus! Jamie Mackenzie verpasst Junioren-Halbfinale

Jamie Mackenzie hat den Halbfinaleinzug im Junioren-Wettbewerb der Australian Open verpasst. Die deutsche Nachwuchshoffnung unterlag nach einer dramatischen Schlussphase.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.01.2026, 04:57 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jamie Mackenzie verpasste den Halbfinaleeinzug im Junioren-Wettbewerb.

Bitteres Aus für die deutsche Nachwuchshoffnung Jamie Mackenzie im Viertelfinale des Junioren-Wettbewerbs der Australian Open. Der 18-Jährige unterlag im Einzel in der Runde der letzten acht Spieler dem Japaner Ryo Tabata nach 2:48 Stunden 7:6(3), 4:6, 6:7(7).

Beim Stand von 6:5 ließ Mackenzie vier Matchbälle aus und kassierte einige Minuten später nach einem engen Tiebreak das bittere Aus. Zuvor siegte Mackenzie in seinen Duellen stets ohne Satzverlust und stand erstmals in einem Viertelfinale eines Junioren-Grand-Slams.

Der von Gero Kretschmer trainierte Schützling steht aktuell auf Rang sieben im ITF Junior Ranking und feierte im vergangenen Jahr erste Siege auf Challenger-Ebene.