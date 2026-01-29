Australian Open live: Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Halbfinale der Australian Open auf Carlos Alcaraz. Das Match gibt es ab 4:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.01.2026, 16:25 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Carlos Alcaraz treffen sich in Melbourne zum 13. direkten Duell.

Alexander Zverev und Carlos Alcaraz spielen um das erste Finalticket bei den Australien Open 2026. In seinen fünf gespielten Duellen in Melbourne feierte Alcaraz stets einen glatten Dreisatzsieg. Alexander Zverev gelang dies nur im Achtelfinale gegen Francisco Cerundolo. Sonst musste der Weltranglistendritte immer über vier Sätze gehen.

Beide Spieler treffen zum dreizehnten Mal aufeinander. Die Bilanz ist mit jeweils sechs Siegen ausgeglichen. Das letzte Duell ging im Halbfinale beim Masters in Cincinnati in zwei Sätzen an den Spanier, der auch das letzte Duel bei einem Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte. In Roland-Garros ging an Alcaraz, der im Endspiel 2024 nach fünf Sätzen siegte. Im selben Jahr siegte Zverev wiederum im Viertelfinale am heutigen Spielort.

Zverev vs. Alcaraz – hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz bei den Australian Open gibt es nicht vor 4:30 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ und in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau der Herren