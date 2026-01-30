Australian Open: Fünf Stunden, fünf Sätze! Alexander Zverev unterliegt nach Comeback gegen Carlos Alcaraz

Nach einem Fünfsatzkrimi hat Alexander Zverev das Halbfinale gegen Carlos Alcaraz verloren. Der Weltranglistendritte unterlag nach toller Aufholjagd in fünf Sätzen 4:6, 6:7(5), 7:6(3), 7:6(4), 5:7 und verpasst damit den erneuten Finaleinzug in Melbourne.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.01.2026, 10:20 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev traf Carlos Alcaraz zum 13. direkten Duell.

Souverän starteten beide Kontrahenten bei heißen Bedingungen in das Halbfinalduell. Alexander Zverev wehrte im siebten Spiel der Partie den ersten Breakball ab. Mit einem Doppelfehler bescherte der Weltranglistendritte Carlos Alcaraz das erste Break zum 5:4, der dieses Geschenk zum Satzgewinn nutzte.

Drei Doppelfehler in Folge im ersten Aufschlagspiel des zweiten Satzes, die Alexander Zverev offensichtlich mit der Besaitung seines Rackets erklärte, blieben folgenlos. Auch Carlos Alcaraz hatte kurzzeitig Probleme mit dem eigenen Serve, was dem Hamburger das Break zum 4:2 bescherte. Doch Zverev konnte diese Vorlage nicht nutzen und gab seinen Aufschlag beim Stand von 5:3 ab. Zwei weitere Breakchancen für den Spanier vereitelte die deutsche Nummer eins und musste trotz eines guten Tiebreaks den 0:2-Satzrückstand verkraften.

Alcaraz mit körperlichen Problemen

In der Hitze von Melbourne gab sich Alexander Zverev nicht auf und hielt den dritten Satz lange offen. Beim Stand von 4:4 gaben körperliche Probleme von Carlos Alcaraz dem Match wieder eine neue Würze. Unter dem Protest von Zverev ließ sich Alcaraz behandeln. Der Deutsche beschwerte sich, dass sein Gegner die Krämpfe behandeln lassen durfte. Doch Alcaraz gab beim Referee an, einen Stich gespürt zu haben.

Der Weltranglistenerste agierte nach der Pause sichtlich eingeschränkt in seinem Bewegungsablauf. Alexander Zverev konnte den körperlichen Vorteil nutzen und verkürzte den Satzrückstand mit einem konzentrierten Tiebreak.

Zverev begeistert mit Aufholjagd

Zverev hatte auch die ersten Breakmöglichkeiten in der Mitte des vierten Spielabschnitts, die der nun wieder beweglichere, aber trotzdem weiter angeschlagene, Carlos Alcaraz abwehrte. Erneut ging es in den Tiebreak. Und erneut war Alexander Zverev der bessere Akteur und erspielte sich verdient einen fünften Satz.

Und dieser konnte nicht besser starten für den 28-Jährigen. Mit einem Doppelfehler servierte Carlos Alcaraz seinem Kontrahenten direkt das Break. Das gutgelaunte Publikum sah einen entschlossenen Zverev, der sein Aufschlagspiel zum 3:1 verteidigte.

Alcaraz und Zverev begeistern das Publikum

Die Qualität des Matches wurde trotz schwindender Kräfte mit zunehmender Spielzeit noch besser. Beide Spieler lieferten sich intensive Ballwechsel. Alexander Zverev verteidigte weiterhin lange sein errungenes Break mit großem Willen, rettete den Vorsprung jedoch nicht ins Ziel. Mit dem ersten Matchball schaffte es Carlos Alcaraz über die Ziellinie.

So stand am Ende für Alexander Zverev nach 5:27 Stunden die siebte Niederlage im dreizehnten Duell gegen Carlos Alcaraz fest. Der Spanier spielt am Sonntag um seinen siebten Grand-Slam-Titel und darf sich auf ein weiteres Duell gegen Dauerrivale Jannik Sinner oder Altmeister Novak Djokovic freuen.

