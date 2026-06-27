WTA Bad Homburg: Muchova holt Titel, Osaka muss im Finale aufgeben

Karolina Muchova hat das WTA-Tour-500-Turnier in Bad Homburg für sich entschieden. Die Tschechin profitierte dabei von der Aufgabe von Finalgegnerin Naomi Osaka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.06.2026, 12:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Bad Homburg Open Karolina Muchova hat in Bad Homburg den Titel geholt

Ein Spiel im zweiten Satz versuchte Naomi Osaka noch, dann winkte die Japanerin beim Stand von 1:6 und 0:1 gegen Karolina Muchova ab. Und gratulierte der Tschechin zum Titelgewinn beim WTA-Tour-500-Turnier in Bad Homburg.

Unglaublich, aber wahr: Für Karolina Muchova war es erst der dritte Turniersieg auf der WTA-Tour. Den ersten gab es 2019 in Seoul, ein weiterer folgte in dieser Saison in Doha. Damit zählt die mittlerweile 29-Jährige wohl auch zum erweiterten Favoritinnenkreis in Wimbledon. Dort startt Muchova gegen Anastasia Zakharova.

Naomi Osaka muss dagegen weiter auf ihr achtes Championat warten. Letztmals durfte die Japanerin bei den Australian Open 2021 einen Siegerpokal in die Höhe halten. Danach kam allerdings auch eine längere Babypause für Osaka, die in Wimbledon gegen die Französin Elsa Jacquemot beginnt. So sie denn rechtzeitig wieder fit wird.

Hier das Einzel-Tableau in Bad Homburg