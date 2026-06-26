WTA: Tennis-Ikone Chris Evert wieder an Krebs erkrankt

Die 18-malige Grand-Slam-Siegerin Chris Evert muss sich erneut einer Chemotherapie unterziehen und wird deshalb in diesem Jahr nicht als TV-Expertin in Wimbledon im Einsatz sein.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.06.2026, 15:32 Uhr

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© Getty Images Chris Evert ist erneut mit Eierstock-Krebs konfrontiert

Tennis-Ikone Chris Evert kämpft erneut gegen den Krebs. Die 71-Jährige teilte via X mit, dass ihre Erkrankung an Eierstockkrebs zurückgekehrt sei. Sie habe sich bereits einer Operation unterzogen, befinde sich derzeit in der Erholungsphase und werde danach eine erneute Chemotherapie beginnen.

"Ich werde deshalb in diesem Jahr nicht Wimbledon besuchen und meine beruflichen Verpflichtungen in den nächsten Monaten pausieren, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren", schrieb Evert: "Eierstock-Krebs ist unbarmherzig, aber ich werde optimistisch bleiben und weiter diesen Kampf führen."

Große Rivalität mit Navratilova

Bei Evert, die zwischen 1974 und 1986 in jedem Jahr mindestens ein Grand-Slam-Turnier gewann und insgesamt auf 18 Major-Titel zurückblickt, war bereits im Januar 2022 Eierstockkrebs diagnostiziert worden. Ende 2023 musste sich Evert erneut einer Behandlung unterziehen. Everts jüngere Schwester, Jeanne Evert Dubin, starb im Februar 2020 im Alter von 62 Jahren an den Folgen der Krankheit.

Evert war in den 1970er-Jahren eine dominierende Figur im Damentennis, sie gewann Einzeltitel und erreichte bei 52 der 56 Grand-Slam-Turniere, an denen sie teilnahm, mindestens das Halbfinale. Ihre Rivalität mit Martina Navratilova, die sich von 1973 bis 1988 erstreckte und 14 Grand-Slam-Endspiele umfasste, prägte den Sport.