WTA Eastbourne: Ostapenko gibt auf - Tatjana Maria erreicht Endspiel

Beim WTA 250er-Turnier in Eastbourne hat Tatjana Maria das Endspiel erreicht. Die 38-Jährige profitierte im Halbfinalduell von der Aufgabe Jelena Ostapenkos beim Stand von 6:1 und 1:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2026, 15:10 Uhr

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© Getty Images Tatjana Maria steht im Endspiel des WTA-Turniers von Eastbourne.

Kurz vor Wimbledon kann Tatjana Maria am Samstag noch einen Titel gewinnen. Am Freitag waren für den Finaleinzug in Eastbourne nicht mal zwei Sätze notwendig, da Gegnerin Jelena Ostapenko vorzeitig aufgeben musste. Nur 50 Minuten dauerte daher das erste Halbfinale in der Damen-Einzelkonkurrenz zwischen Maria und Ostapenko. Schon der erste Satz ging deutlich an die routinierte Deutsche, die ihrer Kontrahentin lediglich ein Spiel überließ.

Im zweiten Durchgang wurde es dann jedoch etwas kurios, denn die Zuschauer bekamen von der Aufgabe Ostapenkos gar nichts mit. Eine Regenunterbrechung sorgte nach drei Spielen im zweiten Satz dafür, dass die Akteurinnen den Platz verlassen mussten. Noch während der Pause entschied sich die Lettin dann abseits des Courts für die vorzeitige Aufgabe.

Maria im Endspiel gegen Keys

Somit stand der Finaleinzug von Tatjana Maria fest, die am Samstag um den Titel gegen Madison Keys spielen wird. Keys, die ebenfalls von einer Aufgabevon petra Marcinko profitierte, ist im Turnier an Position zwei gesetzt. Tatjana Maria darf sich auch so bereits über die schnelle Rückkehr in die Top 100 freuen. Aktuell würde am Montag Platz 96 als neues Ranking stehen. Mit dem Titel kurz vor Wimbledon könnte es noch ein paar Plätze nach oben gehen.

Nach ihrem Triumph im Londoner Queen's Club vor zwölf Monaten, könnte Maria damit erneut kurz vor Wimbledon einen Rasentitel feiern. Damit dürfte sich die viermalige Titelträgerin auf der WTA Tour auch wieder für Wimbledon in den erweiterten Favoritinnenkreis spielen. 2022 ging es bis Ins Halbfinale an der Church Road.

Bei der Auslosung am Vormittag hat Maria mit Yulia Putintseva eine machbare Aufgabe zugelost bekommen. Allerdings ist die Kasachin stets dafür bekannt ihrer Gegnerin auch verbal gerne mal den einen oder anderen Schlag zu versetzen.

Hier das Einzel-Tableau der Damen in Eastboune