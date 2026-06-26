ATP/WTA: Badosa gegen Tsitsipas - "Er hat es verdient"

Nach ihrem Überraschungssieg gegen Coco Gauff spricht Paula Badosa ungewöhnlich offen über die Trennung von Stefanos Tsitsipas – und spart dabei nicht mit deutlichen Worten.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.06.2026, 19:01 Uhr

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© Getty Images Paula Badosa hat nicht mehr allzu viel freundliches über ihren Ex-Partner zu sagen

Paula Badosa sorgt derzeit nicht nur auf dem Tennisplatz für Schlagzeilen. Nach ihrem Comeback-Erfolg gegen Coco Gauff beim WTA-Turnier in Berlin sprach die Spanierin erstmals ausführlicher über das Ende ihrer Beziehung mit Stefanos Tsitsipas – und teilte dabei kräftig gegen ihren Ex-Partner aus. Von einem "toxischen Umfeld" war die Rede, das ihr das Leben nach der Trennung zusätzlich erschwert habe.

"Ich habe schon mehrere Trennungen erlebt und kann damit umgehen", erklärte Badosa. Doch diesmal sei vieles anders gewesen. "Wenn man von toxischen Einflüssen umgeben ist, wird alles viel schwieriger als bei einer normalen Trennung." Sie wolle nicht weiter ins Detail gehen, fügte aber hinzu: "Jeden Tag erlebt man, wie der andere die Dinge noch komplizierter macht." Nach den Madrid Open 2025 sei sie schließlich an einem Punkt gewesen, an dem sie psychisch nicht mehr konnte. "Ich habe kein Licht am Ende des Tunnels gesehen, obwohl ich alles versucht habe."

Auch sportlich wieder den Anschluss schaffen

Mittlerweile gehe es ihr wieder deutlich besser. Sie habe viele negative Einflüsse aus ihrem Leben entfernt und fühle sich endlich wieder stabil. "Es ist erst seit ein paar Monaten so, dass ich mich wieder in einem guten Umfeld befinde", sagte die ehemalige Weltranglisten-Zweite. Auch sportlich hofft die 28-Jährige nach einer langen Verletzungsphase wieder den Anschluss zu schaffen.

Den schärfsten Satz hob sich Badosa allerdings bis zum Schluss auf. Mit einem Lächeln meinte sie bereits zu wissen, wie die Schlagzeilen aussehen würden: "'Badosa greift Tsitsipas an'." Ihre trockene Antwort darauf: "Na ja – er hat es verdient." Hart aber gerecht? Als Außenstehender weiß man es nie.