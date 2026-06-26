Wimbledon Auslosung: Swiatek und Serena in Runde drei möglich, Österreicherinnen erhalten machbare Aufgaben

Die Frauen kennen ihre Gegnerinnen beim diesjährigen Wimbledon-Turnier. Titelverteigerin Iga Swiatek könnte in der dritten Runde auf Serena Williams treffen, sollte die Rückkehrerin zwei Duelle gewinnen. Die deutschen Damen um Tatjana Maria erhielten anspruchsvolle Lose. Die Teilnehmerinnen aus Österreich haben hingegen machbare Aufgaben.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 26.06.2026, 12:21 Uhr

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© Getty Images Serena Willams kennt ihre Erstrundengegnerin in Wimbledon.

Iga Swiatek möchte in zwei Wochen natürlich gerne erneut mit der Wimbledon-Trophäe auf dem Centre Court stehen. Die Titelverteidigerin startet das am Dienstag gegen die US-Amerikanerin Taylor Townsend. Zu einem Popcornmatch könnte es in der dritten Runde kommen, den dort würde Serena Williams als mögliche Gegnerin in Frage kommen.

Die 44-Jährige wird bereits in in der ersten Runde im Rampenlicht stehen. Dort begegnet Williams der Australierin Maya Joint als Gegnerin. Joint belegt aktuell Platz 53 in der Weltrangliste und hat im letzten Jahr mit dem Titel beim WTA-250er-Turnier in Eastbourne bereits ihre Rasenreife unter Beweis gestellt. Also alles andere als ein leichtes Los für die Comebackerin. Sollte Serena erfolgreich sein, könnte in Runde zwei Alexandra Eala warten. In der dritten Runde könnte dann erwähntes Duell gegen Titelverteidigerin Swiatek zu Stande kommen.

Potapova als gesetzte in Wimbledon dabei, Tagger und Kraus mit machbarem Los

Die Weltranglistenerste und topgesetzte Aryna Sabalenka hat Qualiifkantin Teodora Kostović zugelost bekommen. Vorjahresfinalistin Amanda Anisimova, die im letzten Jahr im Endspiel nicht ein Spiel auf das Scoreboard bringen konnte, startet als Nummer sechs in das Turnier und darf sich zunächst mit Qualifikantin Lina Gjorcheska aus Nordmazedonien messen.

Anastasia Potapova, Österreichs beste Spielerin im Draw und an Position 27 gesetzt, darf sich in der ersten Runde mit Jessica Bouzas Maneiro In der dritten Runde könnte ein Duell mit Jessica Pegula warten. Lilli Tagger trifft bei ihrer Wimbledon-Premiere auf Lanlana Tararude aus Thailand, aktuell die Nummer 95 der Welt. Sinja Kraus startet gegen Oksana Selekhmeteva, die für Spanien an den Start geht, in das Wimbledon-Abenteuer.

Harte Lose für deutsches Quartett neben Maria

Auch aus deutscher Sicht gibt es einige Duelle zu verfolgen. Tatjana Maria, heute in Eastbourne im Halbfinale am Start, darf sich in der ersten Runde des Rasenklassikers mit Yulia Putintseva messen. Maria trifft damit als einzige deutsche Teilnehmerin nicht auf eine gesetzte Spielerin in der ersten Runde.

Laura Siegemund bekommt es in der ersten Runde mit der an Position 25 gesetzten Elise Mertens zu tun. Eva Lys bespielt Diana Shnaider, die als Nummer 15 ins Turnier geht. Tamara Korpatsch hat mit Coco Gauff das größte Brett in der ersten Runde zugelost bekommen. Ella Seidel hat mit Linda Noskova die Nummer neun des Turniers als Gegnerin. Sicherlich keine leichten Lose für das deutsche Quartett.

Andreeva im Viertelfinale gegen Sabalenka?

Roland-Garros-Siegerin Mira Andreeva geht übrigens gegen Magda Linette in ihr erstes Grand-Slam-Match als Major-Siegerin. Ein Viertelfinale gegen Aryna Sabalenka würde sicherlich auch als eines der Popcornmatches des Turniers gehandelt werden.Die möglichen Viertelfinalpartien bei den Frauen könnten so aussehen, wenn die besten acht Spielerinnen allesamt das Viertelfinale erreichen:

Aryna Sabalenka (BLR/1) Mirra Andreeva (RUS/5) Jessica Pegula (USA/4) Coco Gauff (USA/7) Iga Swiatek (POL/3) Elina Svitolina (UKR/8) Elena Rybakina (KAZ/2) Amanda Anisimova (USA/6)

Hier der komplette Frauen-Draw in Wimbledon