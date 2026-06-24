Wimbledon-Qualifikation: Grand-Slam-Traum geplatzt - Gentzsch und Akugue scheiden in der zweiten Runde aus

Die deutschen Hoffnungen in der Wimbledon-Qualifikation haben einen Rückschlag erlitten. Tom Gentzsch musste sich dem Briten Max Basing geschlagen geben, während Noma Noha Akugue bei den Damen nach großem Kampf nur hauchdünn scheiterte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2026, 16:39 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Noma Noha Akugue in Wimbledon

Für den 22-jährigen Tom Gentzsch begann die Partie gegen Max Basing zunächst vielversprechend. Der Deutsche behielt über weite Strecken die Oberhand und entwickelte sich im ersten Satz zu einem ebenbürtigen Gegner. In der entscheidenden Phase bewies Basing jedoch die größere Nervenstärke und holte sich den Durchgang mit 7:5.

Im zweiten Satz fand Gentzsch nicht mehr richtig zurück in die Partie. Auch die Hitze-Unterbrechung zu Beginn des Durchgangs brachte keine Wende. Basing setzte sich früh ab und nutzte seinen Heimvorteil schließlich zum 6:2. Damit endet für Gentzsch die Wimbledon-Qualifikation. Wie bereits bei den French Open bleibt ihm der Sprung ins Grand-Slam-Hauptfeld verwehrt.

Akugue verpasst Comeback mit bitterem Ende

Deutlich dramatischer verlief die Partie von Noma Noha Akugue. Gegen die Kanadierin Katherine Sebov musste die 22-Jährige zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Nach dem verlorenen ersten Satz mit 4:6 kämpfte sich die Deutsche jedoch eindrucksvoll zurück und erzwang mit einem 7:5 den Entscheidungssatz.

Dort schien Akugue bereits auf der Siegerstraße. Ein frühes Break brachte ihr die Führung, doch es gelang ihr nicht, beim Stand von 5:3 zum Sieg auszuservieren. Mit zunehmender Spannung schlichen sich Fehler ein. Sebov kämpfte sich zurück und plötzlich stand es 5:5.

Zwei Spiele entscheiden Akugues Schicksal

In der entscheidenden Phase hatte die Kanadierin die besseren Nerven. Sebov gelang das Break zum 6:5 und anschließend ließ sie sich die Chance nicht mehr nehmen. Mit 7:5 im dritten Satz machte sie den Sieg perfekt. Akugue muss damit noch weiter auf ihren Grand-Slam-Coup warten.