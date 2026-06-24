WTA Eastbourne: Tatjana Maria stürmt ins Viertelfinale

Tatjana Maria bleibt als letzte verbliebene Deutsche beim Rasenturnier in Eastbourne weiter auf Erfolgskurs. Die 38-Jährige setzte sich im Achtelfinale gegen Anastasia Zakharova souverän mit 6:2, 6:1 durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2026, 13:39 Uhr

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© Getty Images Tatjana Maria in Eastbourne

Der Start in die Partie verlief zunächst ausgeglichen. Beide Spielerinnen hielten ihre ersten Aufschlagspiele, ehe Tatjana Maria bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zuschlug. Gleich ihren einzigen Breakball im ersten Satz nutzte die Deutsche gegen Anastasia Zakharova zum 3:1 und brachte damit früh die Kontrolle auf ihre Seite.

Zakharova kam zwar immer wieder zu Möglichkeiten, den Anschluss herzustellen, doch Maria blieb in den entscheidenden Momenten stabil. Die erfahrene Rasenspezialistin ließ sich auch von mehreren Breakchancen ihrer Gegnerin nicht aus der Ruhe bringen und erhöhte den Druck gegen Ende des Satzes erneut. Beim Stand von 5:2 folgte das zweite Break und Maria sicherte sich den ersten Durchgang mit 6:2.

Perfekte Kontrolle im zweiten Satz

Im zweiten Satz spielte Maria ihre ganze Erfahrung aus. Die Deutsche ließ Zakharova kaum ins Spiel und variierte ihre Schläge geschickt. Von Beginn an zog Maria davon. Sie gewann gleich fünf Spiele in Folge und stand bereits kurz vor dem Satzgewinn. Erst danach gelang Zakharova der Ehrenpunkt, doch die Partie kippte nicht mehr. Mit 6:1 machte Maria nach kurzer Spielzeit den Einzug ins Viertelfinale perfekt.

Dort wartet nun die Siegerin des Duells zwischen Tereza Valentova und Ajla Tomljanović. Für Maria bietet sich damit die nächste Gelegenheit, ihre starke Rasenform kurz vor Wimbledon unter Beweis zu stellen.

Hier das Einzeltableau der Damen in Eastbourne