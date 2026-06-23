WTA Bad Homburg: Lys und Berlin-Siegerin Noskova verlieren früh

Lokalmatadorin Eva Lys und Berlin-Siegerin Linda Noskova sind am Dienstag bem WTA-Tour-500-Turnier in Bad Homburg gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2026, 13:00 Uhr

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© Getty Images Eva Lys ist in Bad Homburg an Emma Navarro gescheitert

Eva Lys wird sich wohl ein bisschen grämen nach dem 6:7 (6) und 3:6 gegen Emma Navarro in Bad Homburg. Denn die Hamburgerin hatte im Tiebreak des ersten Satzes mehrere Chancen, den Durchgang zu gewinnen. Navarro aber blieb stabil, brachte ein frühes Break im zweiten Satz dann auch ins Ziel.

Und auch Linda Noskova ist im Kurpark nicht mehr dabei. Noskova hat ja vor nicht einmal 48 Stunden in Berlin sowohl den Einzel- wie auch den Doppel-Titel geholt, da war der Tank gegen Gabriela Ruse dann leer. Noskova verlor mit 1:6 und 3:6.

Später am Nachmittag wird in Bad Homburg der zweite Auftritt von Naomi Osaka erwartet. Die Japanerin trifft auf Elise Mertens. Danach spielt Elina Svitolina gegen Liudmila Samsonova.

Hier das Einzel-Tableau in Bad Homburg