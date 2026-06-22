WTA Rankings: Berlin-Siegerin Noskova knackt erstmals die Top Ten

Linda Noskova ist mir ihrem Erfolg beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin erstmals unter die besten zehn Spielerinnen der Welt eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.06.2026, 17:21 Uhr

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© Getty Images Linda Noskova mit der Siegertrophäe in Berlin

Linda Noskova hat am gestrigen Sonntag ja Schwerstarbeit geleistet: Da holte sich die Tschechin nicht nur den Titel im Einzel mit einem Finalerfolg gegen Jessica Pegula. Nein, Noskova musste im Doppel gleich noch zweimal ran, feierte dann aber an der Seite von Ekaterina Alexandra gleich ein zweites Championat in Berlin. Vor allem jenes im Einzel ist aber insofern gewichtig, als dass Noskova damit erstmals auf Platz zehn der WTA-Charts vorstoßen konnte.

Angeführt wird das Ranking nach wie vor von Aryna Sabalenka, die sich in Berlin ja Jessica Pegula geschlagen geben musste. Die US-Amerikanerin liegt aktuell auf Platz vier, direkt hinter Iga Swiatek. Weltranglisten-Zweite bleibt Elena Rybakina.

Einen größeren Sprung nach vorne hat Nikola Bartunkova gemacht. Die erst 18-jährige Tschechin hatte Aryna Sabalenka im Viertelfinale von Berlin ja am Rande einer Niederlage und sprang von Platz 62 auf 46.

Beste deutsche Spielerin bleibt Laura Siegemund auf Position 40, Österreichs Nummer eins bleibt Anastasia Potapova auf Rang 28.

