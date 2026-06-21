Trainingsplatz statt Matchcourt: Emma Raducanu verzichtet auf Eastbourne-Start

Nachdem Emma Raducanu vor einer Woche im Londoner Queen's Club einen gelungenen Start in die Rasensaison feierte, verzichtet die Britin nun auf einen Start in Eastbourne und bevorzugt eine Woche vor Wimbledon-Start den Trainingsplatz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2026, 15:38 Uhr

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© Getty Images Emma Raducanu wird in den nächsten Tagen den Trainingsplatz vorziehen.

Im Londoner Queen's Club ließ Emma Raducanu in der vorherigen Woche aufhorchen. Die Britin spielte sich mit Siegen bis in das Endspiel im altehrwürdigen Londoner Tennisclub. Doch der Titel beim WTA-500-Event blieb der 23-Jährigen verwehrt, da sich Donna Vekic im Finale mit einem 6:0 und 7:6(6) als zu stark erweisen sollte. Doch Raducanu zeigte sich mit dem Turnierverlauf zufrieden und verzichtete in dieser Woche auf einen Start beim Rasenturnier in Nottingham. Auch weil der Oberschenkel zwickte und Raducanu mit einem Start keine größere Verletzung riskieren wollte.

Auch in der kommenden Woche wird Emma Raducanu kurzfristig ihren Plan ändern und nicht beim Turnier in Eastbourne aufschlagen. Stattdessen soll der Trainingscourt wenige Tage vor dem Wimbledon-Start den notwendigen Feinschliff für den Rasenklassiker geben. Wie Raducanu der BBC mitteilte, hält die junge Britin die Trainingsschichten für sinnvoller als weitere Matchpraxis zu sammeln.

Achtelfinale ist Raducanus bestes Wimbledon-Ergebnis

Das Achtelfinale in Wimbledon im Jahr 2024 war nicht nur Raducanus bestes Abschneiden beim Rasen-Grand-Slam, sondern auch zugleich das zweitbeste Ergebnis auf Majorebene nach ihrem US-Open-Sieg im Jahr 2021. Die Leistungen auf dem grünen Geläuf waren bei Emma Raducanu so wechselhaft, wie man es von der Britin zwischenzeitlich gewohnt ist.

Ein nachvollziehbarer Grund für die kurzfristige Trainigssession kann auch die Rückkehr von Andrew Richardson sein. Der Übungsleiter betreute Raducanu bei ihrem Grand-Slam-Triumph vor fünf Jahren und kehrte vor ca. einem Monat in das Team der aktuellen Nummer 31 der WTA-Weltrangliste zurück. Die alte Verbundenheit soll Raducanu weiter nach oben in die Weltspitze führen.

Am liebsten soll das schon in Wimbledon geschehen, wo auch das britische Publikum ihre Hoffnungsträgerin unterstützen wird.