WTA Bad Homburg: Kerber freut sich auf „Grande Dame“ Venus Williams

Heute beginnt das WTA-Tour-500-Turnier in Bad Homburg mit der Qualifikation. Die meisten Topspielerinnen sind schon am Turnierort angekommen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 19.06.2026, 22:22 Uhr

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© Bad Homburg Open Venus Williams schlägt kommende Woche in Bad Homburg auf

Angelique Kerber war die Vorfreude auf die anstehenden acht Turniertage anzusehen. Und die Sportdirektorin der Bad Homburg Open powered by Solarwatt (bis 27. Juni) machte keinen Hehl daraus, dass sie besonders dem Auftritt einer Spielerin entgegenfiebert: Venus Williams. „Ich bin schon sehr gespannt auf sie“, sagte Kerber bei der Auslosung am Freitagnachmittag im Headquarter von FERI, bei der sie zusammen mit Andrea Petkovic als Glücksfee fungierte.

Die siebenmalige Grand Slam-Gewinnerin Venus Williams, die mit ihrer Schwester Serena in Wimbledon im Doppel antritt und als eine der erfolgreichsten Spielerinnen der letzten Jahrzehnte gilt, erwischte auch nach der Einschätzung von Kerber ein „gutes Los“. In der ersten Runde trifft die 46 Jahre alte Wildcard-Inhaberin voraussichtlich am Montag auf eine Qualifikantin. Das Publikum darf sich auf eine globale Ikone ihres Sports freuen, die längst Legendenstatus erlangt hat. Bei einem Erfolg von Venus Williams würde dann im Achtelfinale die an Position vier gesetzte Karolina Muchova (WTA-Nr. 10) warten.

French Open-Champ Andreeva und Osaka nutzen Top-Bedingungen

Vor einer reizvollen Aufgabe steht auch Eva Lys, die es zum Auftakt mit Emma Navarro (WTA-Nr. 25) zu tun bekommt. Sollte die Hamburgerin gewinnen, würde im Achtelfinale des WTA 500 Boutiqueturniers die topgesetzte Wimbledonsiegerin und letztjährige Bad Homburg-Finalistin Iga Swiatek warten.

Die Weltranglistendritte aus Polen fühlt sich in der Kurstadt erneut pudelwohl. Wie übrigens auch die frischgebackene French Open-Gewinnerin Mirra Andreeva sowie der viermalige Grand Slam-Champion Naomi Osaka. Alle drei Weltklasseprofis reisten extrem früh in Bad Homburg an, um die außergewöhnlich guten Bedingungen zu nutzen. „Ich genieße das Wimbledonflair, das hier immer sehr stark zu spüren ist“, hatte Swiatek letztes Jahr immer wieder geschwärmt.

Für die 19-jährige Andreeva ist es nach ihrem Triumph in Paris vor zwei Wochen der erste Turnierstart. Ihre Trainerin Conchita Martinez holte 1994 in Wimbledon den Titel, weshalb das Erfolgsduo die Tage auf der Anlage des TC Bad Homburg, der in diesem Jahr sein 150. Jubiläum feiert, extrem genießt.

Gut besetzte Quali mit deutschem Trio und Badosa beginnt am Samstag

Während die ersten Vier der Setzliste (Swiatek, Andreeva, Svitolina, Muchova) in der ersten Runde des mit knapp 1,2 Mio. Dollar dotierten Rasenevents ein Freilos haben, startet am Samstag ab 11.00 Uhr die Qualifikation, in der aus deutscher Sicht Ella Seidel, Tamara Korpatsch und die erst 16-jährige Mariella Thamm (Wildcard) vertreten sind. Auch die ehemalige Nummer zwei der Welt, Paula Badosa, ist am Start. Der Zutritt zu den Helvetia Match Courts 1+2 sowie zum Helvetia Park Village ist erneut kostenfrei.

Ein besonderes Ereignis steht am Samstag (15.30 Uhr) auch für Angelique Kerber an. Die dreimalige Majorsiegerin beendet mit dem „Final Serve“ auf dem Spielbank Bad Homburg Centre Court gegen ihre Freundin Ana Ivanovic ihre sportliche Karriere. „Es wird emotional – aber ich freue mich einfach unheimlich auf diesen Tag. Es ist die perfekte Bühne für dieses Abschiedsmatch“, betonte die 38-Jährige.