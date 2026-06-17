WTA Berlin: Sabalenka auf Kurs, Badosa wirft Gauff raus

Berlin liefert bei den Achtelfinals gleich mehrere Schlagzeilen: Favoritin Aryna Sabalenka präsentiert sich souverän, während Coco Gauff einmal mehr überraschend früh die Segel streichen muss.

von redaktion

zuletzt bearbeitet: 17.06.2026, 19:13 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka zeigt sich in Berlin in guter Rasenform

Aryna Sabalenka zeigte sich nach ihrem enttäuschenden Viertelfinal-Aus bei den French Open bestens erholt. Von der depressiven Stimmung in Paris war jedenfalls auf Rasen nichts mehr zu spüren. Sabalenka besiegte Ekaterina Alexandrova mit einem souveränen 6:4, 6:4. Sabalenkas Blick dürfte indes klar Richtung Wimbledon gehen, wo sie ihr letztjähriges Ausscheiden im Halbfinale wiedergutmachen will.

Gauff verspielt Führung

Für die wohl größte Überraschung des Tages sorgte Paula Badosa gegen Coco Gauff. Die US-Amerikanerin startete zwar dominant und holt sich den ersten Satz klar mit 6:1, danach entglitt ihr das Match aber komplett. Gauff verlor zunehmend die Kontrolle und produzierte eine Reihe vermeidbarer Fehler. Badosa kam ins Match zurück und holt sich den zweiten Satz mit 6:3. Im Entscheidungssatz wirkt die Spanierin stabiler und mental frischer, während Gauff weiter ins Straucheln geriet. Mit 6:2 machte Badosa den Coup perfekt und zieht ins Viertelfinale ein.

Pegula bleibt stabil, Eala überrascht erneut

Jessica Pegula bleibt ebenfalls auf Kurs und meisterte ihre Aufgabe gegen Katerina Siniakova ohne größere Probleme. Mit einem kontrollierten 6:2, 6:4 steht die US-Amerikanerin unter den letzten Acht. Für ein weiteres Highlight sorgt die junge Alexandra Eala, die ihren starken Lauf fortsetzte und immerhin niemand Geringeren als Queen’s-Champion Donna Vekic in zwei Sätzen mit 7:5, 6:4 bezwang.

Richtung Viertelfinale: Favoritinnen unter Druck?

Während Sabalenka vorerst ihre Favoritenrolle bestätigte, entsteht hinter ihr ein Feld voller unerwarteter Dynamiken. Badosa und Eala mischen die Setzliste auf, Pegula bleibt der ruhige Gegenpol. Berlin hält damit noch einiges an Spannung bereit.

Hier das Einzeltableau der Damen in Berlin