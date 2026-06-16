WTA Berlin: Eva Lys feiert Auftaktsieg über Magdalena Frech

Wildcard-Inhaberin Eva Lys ist bei ihrem Heimturnier in Berlin ins Achtelfinale eingezogen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 14:58 Uhr

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© Getty Images Eva Lys durfte in Berlin zum Auftakt jubeln

Eva Lys ist beim Heimturnier erfolgreich in die Rasensaison gestartet. In der ersten Runde der Berlin Tennis Open setzte sich die Hamburgerin am Dienstag gegen die Polin Magdalena Frech mit 7:6 (7) und 6:3 durch und zog damit ins Achtelfinale ein. Für das Turnier hatte Lys eine Wildcard des Veranstalters erhalten. Nun trifft Lys auf die an Nummer sechs gesetzte Ukrainerin Elina Svitolina oder Anna Kalinskaya aus Russland.

"Bei mir ging es nie darum, ob ich aus dem Tief herauskomme, sondern wann", sagte Lys, die nach ihrem Zweitrunden-Aus bei den French Open noch bittere Tränen der Enttäuschung vergossen hatte: "Ich habe mich die letzten Wochen sehr viel um meinen Körper gekümmert und war bei vielen Ärzten. Ich fühle mich jetzt wieder sehr, sehr wohl auf dem Platz und habe sehr viel Spaß."

Lys behält die Nerven

Im Anschluss an die French Open hatte sie öffentlich gemacht, dass eine Rheuma-Erkrankung ihr "immer wieder Rückenprobleme" bereite, die sie "die letzten Wochen mitgeschleppt" habe. Davon war in Berlin jedoch nichts mehr zu sehen.

Im umkämpften ersten Durchgang vergab Lys zunächst drei Satzbälle, behielt im Tiebreak aber die Nerven und gewann diesen durch einen Netzroller. Die 24-Jährige wirkte deutlich positiver als zuletzt in Paris, ballte immer wieder die Faust und genoss sichtlich die Unterstützung des heimischen Publikums.

Lys benötigt Punkte

Nach einem Problem mit ihren Schnürsenkeln, die die Stuhlschiedsrichterin schließlich entwirren musste, ließ die einzige deutsche Teilnehmerin im Hauptfeld ihrer Gegnerin im zweiten Satz kaum noch Chancen und brachte den Sieg souverän nach Hause.

Lys war zuletzt auf Platz 79 der Weltrangliste abgerutscht und benötigt nach ihrer verletzungsbedingten Pause zu Beginn des Jahres sowie dem frühen Aus in Roland Garros dringend wieder Punkte. Das Turnier in Berlin gilt als eines der bedeutendsten Vorbereitungsturniere für Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli).

Das Einzel-Tableau in Berlin