WTA Berlin: Linda Noskova besteht Geduldsprobe und holt den Titel

Die Siegerin des WTA-500-Turniers in Berlin heißt Linda Noskova. Die Tschechin setzte sich nach langem Warten im Finale gegen Jessica Pegula in drei Sätzen durch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2026, 19:54 Uhr

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© Getty Images Linda Noskova holte in Berlin den Titel

Linda Noskova hat sich beim WTA-500-Turnier in Berlin den Titel geholt. Die 21-Jährige gewann das Endspiel gegen Jessica Pegula nach hartem Kampf mit 6:4, 4:6 und 6:3. Durch den Triumph in Deutschlands Hauptstadt wird Noskova am Montag erstmals zu den zehn besten Spielerinnen der Welt zählen.

Das ursprünglich für 12 Uhr angesetzte Finale hatte wegen einer Gewitters erst fünfeinhalb Stunden später um 17:30 Uhr begonnen. "Aufgrund eines Unwetters mussten wir das Turniergelände vorsorglich räumen. Die starken Wassermassen haben Teile der Infrastruktur auf dem Gelände beschädigt", hieß es in einer Stellungnahme der Veranstalter, die von Schäden an den Elektro- und Stromversorgungssystemen berichteten: “Trotz eines intensiven Austauschs mit dem Deutschen Wetterdienst trat das Unwetter in dieser Intensität überraschend ein.”

Bouzkova gewinnt in Nottingham

Noskova steckte die lange Wartezeit offenbar besser weg und sicherte sich den ersten Durchgang. Pegula, die im Halbfinale gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka gewonnen hatte, schlug im Steffi Graf Stadion aber zurück und nahm Noskova den ersten Satz im gesamten Turnierverlauf ab. Im dritten Abschnitt hatte dann wieder die Tschechin das bessere Ende auf ihrer Seite: Nach 1:59 Stunden Spielzeit verwandelte die 21-Jährige ihren zweiten Matchball zum hart erarbeiteten Dreisatzerfolg. Noskova holte damit erstmals in ihrer Karriere einen Titel auf Rasen.

Beim Parallelturnier in Nottingham kam die Turniersiegerin ebenfalls aus Tschechien: Marie Bouzkova setzte sich im Endspiel gegen die US-Amerikanerin Emma Navarro mit 7:6 (5), 4:6 und 6:2 durch. Auch für sie war es der erste Turniersieg auf Rasen.

Das Einzel-Tableau in Berlin

Das Einzel-Tableau in Nottingham