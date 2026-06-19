WTA Berlin: Sabalenka mit Comeback-Sieg ins Halbfinale

Aryna Sabalenka hat mit allergrößter Mühe das Halbfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Berlin erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2026, 18:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Aryna Sabalenka steht in Berlin im Halbfinale

Das wollte sich Aryna Sabalenka von der 18-jährigen Nikola Bartunkova dann doch nicht bieten lassen: eine glatte Zwei-Satz-Niederlage im Viertelfinale von Berlin. Denn die Tschechin lag nach gewonnenem ersten Durchgang auch im zweiten schon mit 3:0 und 4:2 voran, ehe es der Weltranglisten-Ersten doch noch gelang, die Partie zu drehen.

Bartunkova kämpfte bis zum Schluss, wehrte auch noch zwei Matchbälle ab. Der dritte Versuch von Sabalenka saß dann aber zum 3:6, 7:6 (2) und 6:4.

In der Vorschlussrunde geht es für Aryna Sabalenka nun gegen die Titelverteidigerin: Denn Jessica Pegula gewann ein ganz enges Duell mit Madison Keys mit 7:6 (5) und 7:6 (8).

In der unteren Tableau-Hälfte steht erst eine Halbfinalistin fest - und zwar Linda Noskova, die gegen Paula Badosa glatt mit 6:1 und 6:3 gewinnen konnte. Noskova wartet auf die Siegerin der Partie zwischen Elina Svitolina und Alexandra Eala. Letztere konnte gestern ja Elena Rybakina bezwingen.

Hier das Einzel-Tableau in Berlin

