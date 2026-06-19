WTA Berlin: Halbfinale! Eala schlägt nach Rybakina auch Svitolina

Alexandra Eala hat mit einem überzeugenden Erfolg gegen Elina Svitolina das Halbfinale beim WTA-Tour-500-Turnier in Berlin komplettiert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.06.2026, 21:06 Uhr

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© Getty Images Alexandra Eala spielt in Berlin groß auf

Es läuft weiterhin gut für Alexandra Eala in Berlin. Die Frau von den Philippinen, die sich gestern gegen Elena Rybakina durchsetzen konnte, schlug im letzten Viertelfinale am Freitag nun auch Elina Svitolina. UNd das überzeugend mit 6:3 und 6:4.

Im Halbfinale wartet nun Linda Noskova auf Eala. Noskova hatte beim 6:1 und 6.3 gegen Paula Badosa keine Probleme. Badosa hat im Verlauf des Turniers ja Coco Gauff eliminiert.

Sabalenka im Halbfinale gegen Pegula

Große Probleme hatte Aryna Sabalenka. Die Nummer eins der Welt lag gegen die erst 18-jährige Tschechin Nikola Bartunkova schon mit Satz un Break zurück, gewann dann aber doch noch mit 2:6, 7:6 (3) und 6:4.

Sabalenka trifft morgen auf Jessica Pegula, die ihrerseits ein enges Match gegen Madison Keys mit 7:6 (5) und 7:6 (8) für sich entscheiden konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Berlin