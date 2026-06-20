WTA Berlin: Linda Noskova fordert Jessica Pegula im Finale

Die Amerikanerin Jessica Pegula und Linda Noskova aus Tschechien haben beim WTA-Rasenturnier in Berlin das Finale erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.06.2026, 20:05 Uhr

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© Getty Images Linda Noskova fordert morgen in Berlin Jessica Pegula

Die Weltranglisten-Vierte Pegula bezwang die topgesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus mit 6:2, 6:7 (4:7), 6:0. Anschließend siegte Noskova gegen Alexandra Eala (Philippinen) 6:2, 6:4.

Für Pegula ist es die zweite Finalteilnahme in Berlin, nach ihrem Titelgewinn im Jahr 2024 greift sie nun nach ihrer insgesamt zwölften Trophäe auf der WTA-Tour. Dabei hatte Sabalenka im direkten Vergleich zuvor mit 9:3 geführt, doch auf Rasen standen sich beide Spielerinnen erstmals gegenüber.

Noskova peilt am Sonntag sogar ihren erst zweiten Titel auf der Tour an. Gegen die mit einer Wildcard gestartete Eala, die zuvor überraschend die Weltranglistenzweite Elena Rybakina aus Kasachstan und die Ukrainerin Elina Svitolina ausgeschaltet hatte, geriet Noskovas Sieg nie in Gefahr.

Die einzige deutsche Teilnehmerin Eva Lys war im Achtelfinale an Svitolina gescheitert.

Hier das Einzel-Tableau in Berlin