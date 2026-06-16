WTA Berlin: Serena Williams im Doppel out - In Wimbledon winkt Comeback mit Schwester Venus

Serena Williams erlebte in Berlin einen Dämpfer. Ihr Doppelauftritt an der Seite von Karolína Muchova endete früh. In Wimbledon bahnt sich allerdings die nächste große Sensation an.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 19:44 Uhr

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© Getty Images Serena Williams im Doppel

Serena Williams war erst kürzlich nach fast vier Jahren Pause wieder auf die Tour zurückgekehrt und hatte in London an der Seite von Victoria Mboko ihr erstes Match bestritten. Nun folgte in Berlin der nächste Einsatz, diesmal im Duo mit der Tschechin Karolina Muchova. Der sportliche Erfolg blieb allerdings aus.

Niederlage gegen Routliffe und Olmos

Gegen Erin Routliffe und Giuliana Olmos zogen Williams und Muchova den Kürzeren. Mit 4:6, 4:6 ging die Partie in zwei Sätzen verloren. Spannung kam nur selten auf. Besonders im Returnspiel fehlte die nötige Durchschlagskraft, um das gegnerische Aufschlagspiel dauerhaft unter Druck zu setzen.

Wimbledon-Doppel als nächste Bühne

Trotz des frühen Aus in Berlin richtet sich der Fokus bereits auf Wimbledon. Dort wird Serena Williams nämlich an der Seite ihrer Schwester Venus antreten. Das Schwestern-Duo, das im All England Club bereits Geschichte geschrieben hat, hat von der Turnierorganisation die Zusage für eine Wildcard im Doppel erhalten.

Die Williams-Schwestern kommen gemeinsam auf 14 Grand-Slam-Titel im Doppel, allein sechs davon in Wimbledon. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt im Jahr 2022 endete zwar mit einer Auftaktniederlage bei den US Open, doch die Bedeutung ihres erneuten Zusammenspiels reicht weit über diese Ergebnisse hinaus.