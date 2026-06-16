WTA Berlin: Elina Svitolina und Karolina Muchova locker weiter

Die Mitfavoritinnen Elina Svitolina und Karolina Muchova haben am Dienstag das Achtelfinale des WTA-500-Turniers in Berlin erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.06.2026, 16:44 Uhr

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© Getty Images Elina Svitolina steht im Achtelfinale

Elina Svitolina hat einen erfolgreichen Auftakt in die Rasensaison hingelegt. Die Weltranglistenachte profitierte in ihrer Auftaktpartie beim WTA-500-Event in Berlin beim Stand von 6:1 und 4:1 von einer Aufgabe ihrer Kontrahentin Anna Kalinskaya. Im Achtelfinale trifft die Nummer sechs des Turniers auf die Deutsche Eva Lys, die sich in der ersten Parte des Tages gegen Magdalena Frech behauptet hatte.

Auch Karolina Muchova hatte in ihrer Erstrundenbegegnung in Deutschlands Hauptstadt kaum Probleme. Die Tschechin fertigte Zhang Shuai mit 6:1 und 6:3 ab. Im Achtelfinale trifft die ehemalige Wimbledon-Finalist auf Madison Keys, die gegen Xinyu Wang mit 7:6 (3) und 6:1 siegte. Noch am Dienstag (17:30 Uhr) bestreitet Muchova an der Seite von Serena Williams ihre Auftaktpartie im Doppel gegen Giuliana Olmos/Erin Routliffe.

Sabalenka und Gauff am Mittwoch im Einsatz

Neben Muchova erreichten am Dienstag in Berlin zwei weitere Tschechinnen das Achtelfinale. Linda Noskova schlug Renata Zarazua mit 6:1 und 6:4, Katerina Siniakova gab beim 6:2 und 6:4-Erfolg über Rebeka Masarova nur ein Game mehr ab.

Am Mittwoch greifen mit Aryna Sabalenka, Jessica Pegula und Coco Gauff einige der Topfavoritinnen auf den Titel ins Geschehen ein.

Das Einzel-Tableau in Berlin