WTA Berlin: Sabalenka wird wohl schon früh gefordert werden

Das WTA-Tour-500-Turnier in Berlin ist erneut sehr stark besetzt. Ganz oben im Tableau steht Aryna Sabalenka - die keine einfache Auslosung erwischt hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.06.2026, 22:13 Uhr

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© Getty Images Aryna Sabalenka wird in Berlin harte Konkurrenz bekommen

Aryna Sabalenka hat ihre professionelle Tennis-Karriere erwartungsgemäß nicht beendet, wie sie das in einer ersten Emotion nach der Niederlage gegen Diana Shnaider bei den French Open nicht ganz ernsthaft in Erwägung gezogen hatte. Nein, die Weltranglisten-Erste hat noch viele Ziele, wie etwa einen ersten Titel in Wimbledon.

Genau darauf bereitet sich Sabalenka ab Montag in Berlin vor. Und nach einem Freilos könnte die erste Aufgabe gleich spannend werden. Es wird nämlich gegen die Siegerin der Partie zwischen Ekaterina Alexandrova und Anastasia Potapova gehen. Und dann könnte im Viertelfinale Coco Gauff warten.

Lys mit einer Wildcard dabei

Als Nummer zwei geht Elena Rybakina ins Rennen, die in Wimbledon ja schon einmal den Titel geholt hat. Rybakina spielt entweder gegen Donna Vekic oder Alexandra Eala. Danach folgen in der Setzliste Jessica Pegula und Amanda Anisimova, die ebenfalls ein Freilos genießen.

Aus deutscher Sicht steht nur Eva Lys im Hauptfeld, und das mit einer Wildcard. Lys wird gegen eine Qualifikation spielen. Und träfe im Falle eines Sieges danach entweder auf Anna Kalinskaya oder Elina Svitolina.

Hier das Einzel-Tableau in Berlin

