Serena Williams schlägt auch bei den Berlin Tennis Open auf

Nach ihrer aufsehenerregenden Comeback-Ankündigung hat Serena Williams nun auch für die Berlin Tennis Open zugesagt. Beim WTA-Rasenevent in der Hauptstadt (15. bis 21. Juni 2026) wird Williams wie kommende Woche im Londoner Queen's Club im Doppel an den Start gehen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 05.06.2026, 12:06 Uhr

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© Getty Images Bei den Berlin Tennis Open dürfen sich die deutschen Tennisfans auf den nächsten Doppel-Start von Serena Williams freuen.

"Es ist die vielleicht einmalige Chance, Serena Williams noch einmal in Berlin auf dem Platz zu sehen", sagte Turnierdirektor Markus Zoecke: "Wir freuen uns riesig auf sie und ihre Spiele." Ob die 44-Jährige erneut wie in London an der Seite der jungen Kanadierin Victoria Mboko aufschlägt, ließen die Veranstalter zunächst offen.

Am Montag war knapp vier Jahre nach ihrem Abschied bei den US Open die Rückkehr der Ikone auf die Tennistour bekannt geworden. Auch ein Start von Williams beim Klassiker in Wimbledon, den sie siebenmal gewann, scheint aktuell denkbar.

Auf ihre Teilnahme in Berlin freut sich Williams. "Jedes Turnier, das ich derzeit in meinen Kalender aufnehme, ist etwas Besonderes, und Berlin bildet da keine Ausnahme", sagte sie: "Ich freue mich darauf, vor den deutschen Fans anzutreten und meinen Schwung während der Rasensaison weiter auszubauen."