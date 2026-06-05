Schon in London: Wann verrät Serena Williams ihre Pläne?

Serena Williams lässt ihren Worten Taten folgen und bereitet sich in London auf ihr erstes Turnier seit knapp vier Jahren vor. Details zu ihrem Comeback gibt es weiterhin nicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.06.2026, 06:52 Uhr

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© Getty Images Serena Williams weilt bereits in London

Es passiert tatsächlich! Wenige Tage nach der Ankündigung ihres Comebacks bereitet sich Serena Williams im Londoner Queen's Club auf ihr erstes Turnier seit knapp vier Jahren vor. Die 44-Jährige, die ihre Karriere ursprünglich nach den US Open 2022 beendet hatte, wird in Englands Hauptstadt im Doppel an der Seite von Victoria Mboko an den Start gehen.

"Die Königin ist zurück", schrieb die erst 19-jährige Mboko am Donnerstag auf Instagram. “Es ist mir eine Ehre, diese Woche mit einer der größten Sportlerinnen aller Zeiten auf dem Platz zu stehen. Ich freue mich umso mehr darauf, gemeinsam Doppel zu spielen! Tennis ist etwas ganz Besonderes.”

Williams hält sich bedeckt

Williams, die in ihrer Karriere 23 Grand-Slam-Titel im Einzel gewann und mittlerweile zweifache Mutter ist, hatte bei der Comeback-Bekanntgabe von einem “neuen Kapitel” in ihrem Leben gesprochen: “Auf Rasen habe ich einige der bedeutendsten Momente meiner Karriere erlebt, und ich freue mich darauf, wieder auf einer der legendärsten Bühnen dieses Sports anzutreten.”

Auch die deutschen Fans könnten Williams schon bald auf dem Court sehen. Die Veranstalter des WTA-500-Turniers in Berlin (15. bis 21. Juni) hätten wohl nichts gegen einen Auftritt der ehemaligen Weltranglistenersten einzuwenden. Wie es um einen Start in Wimbledon (29. Juni bis 12. Juli) steht, ist ebenfalls offen.

Diese und weitere Fragen wird Williams den Medienvertretern wohl noch vor Beginn des Events in London beantworten (müssen). Bis dato machte die US-Amerikanerin aus ihren genauen Comeback-Plänen ein Geheimnis.