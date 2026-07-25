WTA Prag: Lilli Tagger gewinnt Thriller gegen Barbora Krejcikova

Lilli Tagger hat im Halbfinale des WTA-Tour-250-Turniers in Prag mit 6:7 (5), 6:3 und 7:6 (4) besiegt. Morgen geht es gegen Daria Snigur um den Titel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2026, 18:46 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Lilli Tagger zuletzt in Wimbledon

Tagger lieferte sich mit der Wimbledon-Siegerin von 2024 ein tolles Match, im ersten Satz führt die Osttirolerin lange mit einem Break, schaffte es aber nicht, beim Stand von 5:4 auszuservieren. Ein Tiebreak musste entscheiden, da hatte Krejcikova knapp mit 7:5 die Nase vorne.

Der zweite Satz ging mit 6:3 souverän an Tagger. Die im dritten Akt dann großen Kampfgeist zeiget: Denn im Tiebreak lag sie bereits mit 1:3 zurück - gewann dann aber sechs der sieben letzten Punkte.

Im morgigen Endspiel geht es für den Schützling von Francesca Schiavone gegen Daria Snigur um den ersten 250er-Titel auf der Tour. Snigur setzte sich gegen Tereza Valentova mit 7:6 (4) und 6:3 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Prag

