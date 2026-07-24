Comeback nach drei Jahren: Rückkehr von Camila Giorgi wird konkreter

Camila Giorgi will auf die Tour zurückkehren. Was die Italienerin bereits im April durchblicken ließ, nimmt nun immer konkretere Formen an. Aktuell verbringt die 34-Jährige viele Stunden auf dem Trainingsplatz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.07.2026, 17:37 Uhr

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© Getty Images Camila Giorgi könnte nach fast drei jahren ein Comeback auf der WTA Tour geben.

Im April hat Camila Giorgi überraschend angekündigt, dass die Italienerin ein Comeback auf der Tour plant. Erstaunlich ist der Zeitpunkt auch, da die 34-Jährige im Herbst ein Kind erwartet. Trotzdem möchte die ehemalige die Nummer 26 der WTA-Weltrangliste wieder professionell Tennis spielen und bereitet sich darauf bereits intensiv vor.

Denn die aktuelle Schwangerschaft hält Camila Giorgi nicht vom Trainingsplatz ab. Laut eigener Aussage verbringt die vierfache WTA-Toursiegerin aktuell drei Stunden am Tag auf dem Tennisplatz, um sich in die richtige Wettkampfform zu bringen und wird dabei von ärztlicher Seite begleitet. 2027 soll das Comeback erfolgen. Wo das passieren soll, hält Giorgi noch offen.

Giorgi will nach Geburt “kurze Puase einlegen”

„Nach der Geburt werde ich natürlich eine kurze Pause einlegen, aber ich mache mir keine Sorgen, dass ich in sehr guter Verfassung zurückkommen werde“, äußerte sich Camila Giorgi nun erstmals selbst zu ihren Comeback-Plänen. Giorgi wird damit eine weitere „Tennismama“, die auf der WTA Tour unterwegs sein wird. In den letzten Jahren kehrten immer mehr Spielerinnen nach Schwangerschaften ins Profitennis zurück.

Im Jahr 2024 beendete Giorgi ihre Tennis-Laufbahn kurzfristig und lieferte anschließend auch keine Begründung für ihr plötzliches Karriereende. Ihr letztes Match spielte Giorgi im März 2024 in der zweiten Runde beim WTA-1000-Event in Miami gegen die damalige Weltranglistenerste Iga Swiatek. Im Mai folgte anschließend die Mitteilung, dass die aktive Karriere beendet sei.

Anschließend wurde es still um die ehemalige Hoffnungsträgerin ihres Landes, die nun doch nochmal auf die große Bühne zurückkehren wird. Die Aufmerksamkeit von Publikum und Medien werden ihr dabei sicher sein.