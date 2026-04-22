WTA: Camila Giorgi kündigt überraschend Tennis-Comeback an

Drei Jahre nach ihrem Karriereende will die ehemalige Wimbledon-Viertelfinalistin wieder auf die WTA-Tour zurückkehren. Camila Giorgi peilt ihr Comeback für 2027 an.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 22.04.2026, 20:22 Uhr

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© Getty Images Die Italienerin Camila Giorgi will 2027 wieder in den Tennis-Ring steigen

Camila Giorgi plant die Rückkehr auf die große Tennisbühne. Die Italienerin bestätigte auf Social Media, dass sie 2027 wieder auf der großen Damen-Tour antreten möchte – rund drei Jahre nach ihrem Rücktritt vom Profisport.

Die ehemalige Nummer 26 der Welt hatte ihre Karriere 2024 nach einer Niederlage gegen Iga Swiatek bei den Miami Open 2024 beendet. Nun scheint die Lust auf das Kräftemessen zurückzukehren. In einer Fragerunde auf Instagram antwortete Giorgi gleich mehrfach eindeutig auf Nachfragen der Fans: Ja, sie werde zurückkommen – und zwar 2027.

Größter Titel - Montreal 2021

Noch ist allerdings offen, bei welchem Turnier die 34-Jährige ihr Comeback geben wird. Giorgi erklärte zudem, dass sie parallel weiter als Trainerin arbeiten wolle. Schon kurz nach ihrem Karriereende hatte sie angedeutet, dass das Kapitel Tennis für sie womöglich noch nicht komplett abgeschlossen sei. Man solle im Leben immer Türen offenlassen, meinte sie damals.

Sportlich hinterließ Giorgi einige markante Spuren auf der Tour. Ihren größten Grand-Slam-Erfolg feierte sie 2018 mit dem Viertelfinale in Wimbledon, wo erst gegen Serena Williams Endstation war. Dazu kommen vier WTA-Tour-Titel, darunter der prestigeträchtigste Triumph beim WTA-1000-Event in Montreal 2021.

Ob Giorgi bei ihrem Comeback direkt wieder an frühere Leistungen anknüpfen kann, bleibt selbstverfreilich offen. Für viele (italienische) Tennisfans dürfte allein die Rückkehr einer der schillerndsten Spielerinnen der vergangenen Jahre aber schon eine kleine Überraschung sein.