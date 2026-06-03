Keine Wildcard für Queen's: Titelverteidigerin Tatjana Maria enttäuscht

Tatjana Maria gewann im vergangenen Jahr sensationell das WTA-Turnier von Queen's. Großen Wert auf ihre erneute Teilnahme legt man offenbar dennoch nicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.06.2026, 12:20 Uhr

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© Getty Images Tatjana Maria

Denn Maria kommt mit ihrer Weltranglistenposition sechs Wochen vor Turnierstart (WTA-Nr. 54) nicht direkt ins Hauptfeld. Sie müsste somit auf Absagen hoffen - oder durch die Qualifikation gehen.

Daher hatte Maria auf eine Wildcard gehofft, denn sie hatte in Queen's im vergangenen Jahr sensationell gewonnen - unter anderem nach Siegen über Karolina Muchova, Elena Rybakina, Madison Keys und Amanda Anisimova.

Die Wildcards in 2026 aber gehen wohl allesamt an britische Starterinnen. Und darüber ist man im Team Maria natürlich schwer enttäuscht. “Traurig” sei diese Handhabe, so Tatjana Marias Ehemann und Coach Charles-Edouard Maria gegenüber dem britischen Telegraph. Zumal mal auf Seite der Herren vor Jahren im Falle von Feliciano Lopez einen ähnlichen Fall anders gehandhabt habe. Auch Serena Williams erhält im Rahmen ihres Comebacks eine Wildcard fürs Doppel.

Maria auch in Berlin ohne Wildcard

Sie habe Turnierdirektorin (und Ex-Spielerin) Laura Robson in der vergangenen Woche bezüglich einer Wildcard angeschrieben und am Wochenende eine Absage erhalten, berichtete Maria gegenüber der Bild-Zeitung. “Ich glaube, es sollte normal sein, dass man als Sieger im darauffolgenden Jahr spielen darf. Ich habe das Turnier aus der Quali heraus gewonnen und mir die Wildcard verdient.”

Dass Maria wie im Vorjahr den Weg über die Qualifikation geht? Fraglich, denn Maria hat in der aktuellen Woche für das WTA-125er-Turnier in Birmingham gemeldet. Sollte sie hier mindestens das Viertelfinale erreichen, wird sie die Quali aus zeitlichen Gründen nicht spielen können.

Bitter: Auch für das WTA-Turnier in Berln hatte Maria um eine Wildcard angefragt - ebenso erfolglos.