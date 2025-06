WTA London: Tatjana Maria schnibbelt sich zum größten Titel!

Tatjana Maria hat sensationell das WTA-Turnier in London gewonnen. Die 37-Jährige gewann im Finale gegen Amanda Anisimova mit 6:3, 6:4.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.06.2025, 16:17 Uhr

© Getty Images

Aus der Qualifikation zum Titel: Tatjana Maria hat eine wahre Traumwoche in London hingelegt - und mit dem Sieg beim 500er-Turnier im legendären Queen's Club ihren größten Titel gefeiert.

Maria schlug im Finale auch Top-20-Spielerin Anisimova, bereits auf dem Weg dahin hatte sie mit Karolina Muchova den Majorsiegerinnen Elena Rybakina (Wimbledon 2022) und Madison Keys (Australian Open 2025) namhafte Konkurrenz aus den Top 10 entnervt.

Und das natürlich mit dem bewährten Slice auf beiden Seiten, auf Vor- und Rückhand, gezielten Netzangriffen, Stopps und starken Aufschlägen. Genau diese Kombi hatte Maria schon 2022 bis ins Halbfinale von Wimbledon geführt.

Tatjana Maria: Zuletzt neun Niederlagen in Folge - jetzt der Turniersieg

Dabei lief es zuletzt alles andere als gut, neun Niederlagen am Stück hatte die zweifache Mutter zuletzt eingesteckt. Der Rasen aber, er bleibt das liebste Spielfeld für die gebürtige Bad Saulgauerin, die mittlerweile mit ihrem Mann und den beiden Töchtern in Palm Beach/Florida lebt und um die Welt reist.

Gegen Anisimova war Maria in beiden Sätzen mit zwei Sätzen in Front und ließ sich auch nicht von kurzzeitigen Rebreaks, wenn Anisimova die Kugel traf, aus dem Konzept bringen. Ansonsten aber verzweifelte die US-Amerikanerin größtenteils - auch, weil Maria fantastisch antizipierte und auch schon verloren geglaubte Punkte noch gewann.

“Ich wäre gar nicht überrascht, wenn ich dich im Wimbledonfinale erlebe”, sagte Anisimova im Anschluss. Sie wird mit Platz 13 ein neues High-Ranking einnehmen.

Maria hatte bislang drei Titel auf der Tour gewonnen, in Mallorca (ebenfalls auf Rasen) und Bogota (2022, 2023). Mit ihrem vierten Sieg im vierten Finale hat sie zudem eine makellose Bilanz in Endspielen.

“Es ist ein tolles Turnier, ich habe hier jedes Sekunde genossen”, sagte Maria im Anschluss. Und bot Anisimova die größere Champagner-Flasche an - nachdem diese zuvor damit kokketiert hatte, diese nach dem verlorenen Finale zu brauchen.

Maria wird mit den Punkten aus London auch wieder unter die Top 50 der Welt einziehen und Eva Lys als Nummer 1 in Deutschland ablösen.

In der kommenden Woche ist Maria beim Turnier in Eastbourne am Start.