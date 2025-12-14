Emma Raducanu wechselt den Ausrüster

Emma Raducanu wird ab der kommenden Saison nicht mehr mit Kleidung aus dem Hause Nike aufschlagen, sondern mit der japanischen Marke Uniqlo.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.12.2025, 10:52 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu noch in ihren alten Kleidern

Fast könnte man meinen, Emma Raducanu bewegt sich auf den Spuren von Roger Federer. Denn auch der Schweizer Maestro hat nach seiner Zeit bei Nike noch in Uniqlo-Klamotten aufgeschlagen. Als zweiter Spitzenmann nach Novak Djokovic übrigens, der zu Federers Uniqlo-Zeiten aber schon längst wieder ein Häusl weitergezogen war. Nämlich zu Lacoste.

Raducanu hat eine sehr ordentliche Saison 2025 gespielt, auf ihren zweiten Turniersieg wartet die 23-Jährige aber noch. Den bislang einzigen gab es ja bei den US Open 2021.

Dass sie mit der absoluten Weltspitze noch mitspielen kann, hat Emma Raducanu etwa in Wimbledon und Cincinnati gezeigt. Und zwar bei ihren Niederlagen gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka. Vor allem in Cincinnati war Raducanu nah dran an einer Sensation, verlor aber dann doch im Tiebreak des dritten Satzes.

In der WTA-Weltrangliste überwintert Raducanu jedenfalls an Position 29. Damit wäre sie bei den Australian Open gesetzt.

