Garbine Muguruza: Ein Junior hätte mich in meiner besten Zeit geschlagen

Kann Aryna Sabalenka im Geschlechterkampf gegen Nick Kyrgios bestehen? Die ehemalige Weltranglistenerste Garbine Muguruza glaubt offenbar nicht so recht daran.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.12.2025, 14:18 Uhr

Garbine Muguruza gewann 2016 die French Open und 2017 in Wimbledon

Am 28. Dezember kommt es in Dubai zwischen Nick Kyrgios und Aryna Sabalenka zur Neuauflage des “Battle of the Sexes". Nicht zuletzt angesichts der jüngsten Verletzungssorgen der Australiers sehen einige Beobachter die Weltranglistenerste aus Belarus nicht gänzlich chancenlos. Die Spanierin Garbine Muguruza hat diesbezüglich offenbar eine ganz andere Meinung.

“Ich glaube, selbst ein Junior hätte mich geschlagen, als ich die Nummer eins war”, sagte Muguruza in einem Gespräch mit “Cadena COPE”. Sie habe die großen Unterschiede zwischen Männern und Frauen selbst in Trainingssätzen mit Sparringpartnern, die nicht professionell Tennis spielten, zu spüren bekommen.

Erfahrung aus Duellen mit ihren Brüdern

Grund dafür seien “viele Dinge”, konkret nannte Muguruza unter anderem die Physis. Auch gegen ihre zwei Brüder, die auf der Tour nie den Durchbruch schafften, habe sie stets verloren. “Ein Mann ohne Ranking kann viel besser sein als eine Frau in den Top Ten”, meinte Muguruza daher.

Sie sei gespannt, was in der Partie zwischen Kyrgios und Sabalenka passieren werden, so Muguruza. Die Spaniern gewann 2016 die French Open und 2017 in Wimbledon und gab im April 2024 ihren Rücktritt vom Spitzensport bekannt. Ab dem kommenden Jahr wird sie als Turnierdirektorin des 1000er-Events in Madrid fungieren.