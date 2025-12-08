WTA: Polona Hercog gewinnt 125er in Quito

Die Slowenin Polona Hercog hat das WTA-125er-Turnier in Quito/Ecuador für sich entschieden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.12.2025, 10:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Hercog, ehemals die Nummer 35 der Welt und durch lange Verletzungspause weit abgerutscht, feierte damit ein feines Saisonfinish.

Die 34-Jährige war als Nummer 672 ins Turnier gestartet und schlug ausnahmslos höher notierte Konkurrenz. Darunter auch Oleksandra Oliynykova (an 2 gesetzt) und Leolia Jeanjean (die Nummer 3 des Turniers). Und im Finale: Luisina Giovannini mit 6:2, 6:1.

125 Punkte gibt's somit fürs Ranking und einen Sprung auf Platz 333. Hercog hat ihre Weltranglistenposition damit mehr als halbiert.

Auf der WTA-Tour hatte Hercog bereits drei Turniererfolge gefeiert.

„Ich bin sehr glücklich und stolz darauf, wie ich diese ganze Woche gemeistert habe", sagte Hercog im Anschluss. “Dieses Jahr ist der Beweis für all die Arbeit hinter den Kulissen – nicht nur meine eigene, sondern auch die der Menschen, die mir helfen. Nach all den Verletzungen, die ich hatte, fühlt sich das wie ein süßes Comeback an.”

Das Turnier in Quito fand 2025 erstmals statt, eine zweite Auflage in 2026 ist laut Turnierboss Nicolas Lapentti - ehemals die Nummer 6 der Welt - gesichert.

Die WTA125er-Serie ist das Pendant des Challenger-Circuits bei den Herren. Wenngleich in geringerer Schlagzahl.