WTA-125 Angers: Korpatsch schrammt knapp am Turniersieg vorbei

Tamara Korpatsch musste sich im Endspiel des WTA-Tour-125-Turniers in Angers nur knapp Kamilla Rakhimova geschlagen geben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.12.2025, 19:06 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Tamara Korpatsch hat in Angers eine gute Woche gespielt

Es war ein sehr starkes Turnier, das Tamara Korpatsch da im französischen Angers hingelegt hat. Denn auf dem Weg ins Endspiel konnte die Deutsche neben anderen auch die Nummer eins des Turniers, die US-Amerikanerin Alicia Parks besiegen.

Im Finale nun unterlag Korpatsch Kamilla Rakhimova mit 3:6 und 6:7 (4). Rakhimova hat erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass sie nicht mehr für Russland, sonder für Usbekistan antreten wird.

Hier das Einzel-Tableau in Angers

