Camila Giorgi traut sich mit Mutterfreuden

Nachdem das Karriereende von Camila Giorgi eher unspektakulär über die Bühne ging, meldet sich die modebewusste Italienerin mit doppelten Neuigkeiten zurück. Neben der Verkündung ihrer ersten Schwangerschaft gab die 34-jährige via Social Media nun auch die Hochzeit mit ihrem ehemaligen Profikollegen Andreas Ignacio Pasutti bekannt.

© Getty Images Kurz nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft gab Camila Giorgi auch ihre Hochzeit bekannt.

Die große Bühne war für Camila Giorgi auf der Tennis-Profitour wie geschaffen. Neben ihrem spektakulären Spiel mit ihrer druckvollen und aggressiven Herangehensweise sorgte die Italienerin auch durch ihr stets perfektes Styling für große Aufmerksamkeit auf dem Court. Die Gene diesbezüglich, sich auf dem Platz stets stilvoll zu präsentieren, schienen der ehemaligen Nr. 26 schon in die Wiege gelegt worden zu sein, schließlich machte sich Mutter Claudia Giorgi als Modedesignerin einen Namen.

Umso unspektakulärer schien ihr sportlicher Abgang von der WTA-Tour. Ohne eigene Verkündung tauchte ihr Name lediglich auf der Liste der International Tennis Integrity Agency mit den „retired players“ auf. Zudem rankten sich bei ihrem Karriereende auch Gerüchte um einen angeblichen Steuerskandal.

Nach knapp zwei Jahren meldet sich Giorgi nun mit einem Doppelpack an erfreulichen Nachrichten im privaten Bereich zurück. Nachdem sie in der vergangenen Woche mit einem Post ihre Schwangerschaft andeutete, legte sie nun bei Instagram mit der Bekanntgabe ihrer Hochzeit mit dem Kindesvater nach. Dabei handelt es sich um den ehemaligen argentinischen Tennisprofi Andreas Ignacio Pasutti, der seine Laufbahn als Spieler ebenfalls schon beendet hat und aktuell als Coach arbeitet. Obwohl Giorgi in Italien geboren wurden, hatte sie über ihre aus La Plata stammenden Eltern stets einen großen Bezug zu Argentinien, wodurch auch der perspektivische Aufenthaltsort der künftigen Familie weiterhin zwischen Europa und Südamerika pendeln dürfte.