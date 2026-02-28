Tim Henman: Emma Raducanu hätte mit der Coach-Wahl warten sollen

Emma Raducanu arbeitet derzeit wieder mit Mark Petchey zusammen. Für Tim Henman ist das keine Ideallösung.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2026, 15:39 Uhr

© Getty Images Tim Henman sorgt sich um seine Landsfrau Emma Raducanu

Die Szenen vom United Cup sind noch gut in Erinnerung: Francisco Roig, damals Coach von Emma Raducanu, versuchte seinem Schützling etwas zu erklären. Raducanu war nicht einverstanden, offerierte eine andere Lösung. Bis Tim Henman, der britische Teamchef, einschritt und meinte: „Genau das hat er doch gesagt.“

Nun, gut: Die Kombination Roig und Raducanu ist Geschichte. Angesichts der „Hire-and-Fire“-Historie der US-Open-Siegerin von 2021 für ihre Coaching-Position keine große Überraschung. Jetzt versucht es die Britin wieder mit Mark Petchey, mit dem sie schon im vergangenen Jahr zusammengearbeitet hatte.

Henman schätzt Petchey als Coach

Was Tim Henman auch nicht gefällt: „Ich frage mich einfach, ob sie nicht besser damit gefahren wäre, erst einmal ohne Coach zu bleiben. Und das ist nichts gegen Petch. Er ist jemand, den ich schon sehr lange kenne. Und er ist ein sehr, sehr guter Coach. Aber wir wissen, dass es kein Vollzeit-Job sein wird, weil Petch ja Verpflichtungen beim TV hat.“

Emma Raducanu sei nun lang genug dabei. Da hätte er sich, so Henman, schon gedacht, dass sie eine für sich bessere Option wählen würde. Und im Zweifel einfach ein bisschen länger gewartet hätte.

