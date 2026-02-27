WTA Merida: Paolini hat es eilig, nächste Pleite für Navarro

Während Jasmine Paolini ohne Probleme ins Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Merida eingezogen ist, musste Emma Navarro die nächste Pleite einstecken.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.02.2026, 09:13 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Emma Navarro kommt 2026 nicht richtig in Schwung

Die Nummer eins ist locker weiter, die Nummer zwei schon draußen: So schaut es beim WTA-Tour-500-Turnier in Merida aus. Fangen wir ganz oben im Tableau an: Da konnte sich Jasmine Paolini gegen die Australierin Priscilla Hon völlig problemlos mit 6:0 und 6:2 behaupten. Nächste Gegnerin im Viertelfinale wird Katie Boulter sein.

Dagegen hat es Emma Navarro - mal wieder - früh erwischt. Die US-Amerikanerin musste sich Shuai Zhang mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben. Eine weitere Episode in einer bislang wenig erfolgreichen Spielzeit für Navarro, die ja eigentlich den Anspruch hat, zu den besten zehn Spielerinnen auf der WTA-Tour zu zählen.

Die Ergebnisse 2026 lassen aber zu wünschen übrig. Viel. In Auckland setzte es gleich zum Auftakt eine Niederlage gegen Francesca Jones, ebenso wie bei den Australian Open gegen Magda Linette und in Abu Dhabi gegen Hailey Baptiste. In Doha und danach in Dubai reichte es für Navarro auch nur zu jeweils einem Matchsieg. Die nächste Chance auf ein Erfolgserlebnis bekommt die 24-Jährige in Indian Wells.

Hier das Einzel-Tableau in Merida

