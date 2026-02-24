WTA Merida: Tatjana Maria verliert erneut zum Auftakt

Tatjana Maria ist beim WTA-500-Event in Merida in der ersten Runde ausgeschieden.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 25.02.2026, 07:14 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Tatjana Maria verlor erneut

Tatjana Maria sucht im neuen Jahr weiter nach ihrer Form. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau schied im mexikanischen Merida zum vierten Mal in Folge in der ersten Runde eines WTA-Turniers aus, die deutsche Nummer zwei musste sich der an Position acht gesetzten Polin Magda Linette mit 6:7 (3) und 3:6 geschlagen geben.

Maria gelangen in diesem Jahr bislang einzig im Januar in Hobart und Manila Siege, über die zweite Runde kam sie aber auch in Australien und auf den Philippinen nicht hinaus. Auch bei den Australian Open war nach der ersten Runde Schluss.

Das Einzel-Tableau in Merida