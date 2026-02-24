Emma Raducanu verlässt Nike und wechselt zu Uniqlo

Die Britin Emma Raducanu wird ab sofort in Uniqlo-Klamotten aufschlagen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2026, 15:57 Uhr

© Getty Images In Melbourne spielte Emma Raducanu noch im Nike-Outfit

Angedeutet hatte es sich bereits länger, seit Dienstag ist es nun auch offiziell: Emma Raducanu wechselt den Ausrüster und wird ab sofort in Uniqlo-Klamotten spielen. Das gaben die japanische Modekette und die US-Open-Siegerin von 2021 auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt.

Bis dato schlug Raducanu in Nike-Klamotten auf. Ihren ersten Vertrag beim US-amerikanischen Sportartikelhersteller hatte die Britin im Alter von 15 Jahren unterschrieben. Aufgrund ihrer Wurzeln - Mutter Renee ist Chinesin - dürfte Raducanus neuer Deal mit Uniqlo vor allem in Asien hohe Wellen schlagen.

Sonderrolle für Raducanu

Aktuell stehen bei Uniqlo unter anderem Roger Federer und Kei Nishikori unter Vertrag. In der Vergangenheit schlug auch Novak Djokovic schon in Klamotten der japanischen Marke auf. Unter den nunmehr sieben Uniqlo-Botschaftern ist Raducanu die einzige Frau.

Erstmals wird Radcuanu beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells (4. bis 15. März) in einem Uniqlo-Outift aufschlagen. Die 23-Jährige wartet seit ihrem Triumph bei den US Open 2021 auf einen Titel und liegt in der Weltrangliste aktuell auf Rang 25.