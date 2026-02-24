WTA Austin: Tomljanovic hält sich mit Venus Williams nicht lange auf

Ajla Tomljanovic hat den Auftritt von Venus Williams beim WTA-Tour-250-Turnier in Austin kurz gehalten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2026, 22:12 Uhr

© Getty Images Ajla Tomljanovic hat sich in Austin nicht lange mit Venus Williams aufgehalten

Ajla Tomljanovic hat ja vor ein paar Jahren die Karriere von Serena Williams (mutmaßlich) beendet, in Austin hat sich die Australierin nun an Schwester Venus schadlos gehalten. Tomljanovic gewann mit 6:4 und 6:1 und trifft in Runde zwei auf Iva Jovic.

Weiter geht es für Venus Williams in Indian Wells. Dort könnte sie allerdings Gesellschaft von ihrer jüngeren Schwester Serena bekommen. Sollten sich die immer lauter werdenden Geüchte bewahrheiten.

Ausgeschieden ist auch Bianca Andreescu. Die US-Open-Siegerin von 2019 musste sich Dalma Galfi mit 3:6, 7:5 und 4:6 geschlagen geben.

Nicht am Start wird die planmäßige Nummer eins sein: Jessica Pegula sagte ihre Teilnahme nach dem Triumph beim 1000er in Dubai am vergangenen Samstag wegen einer Knieverletzung ab.

Hier das Einzel-Tableau in Austin