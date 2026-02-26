Emma Raducanu über das Jahr 2021: "Es fühlt sich sehr besonders an"

Emma Raducanu konnte ihren Triumph bei den US Open 2021 bis heute nicht mehr bestätigen. Doch die Britin denkt gerne an das besondere Jahr zurück, das ihre Karriere nachhaltig beeinflusst.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 26.02.2026, 09:13 Uhr

© Getty Imaes Gute Erinnerungen: Emma Raducanu hat sich zu ihrem steilen Aufstieg im Jahr 2021 geäußert.

Bei den US Open 2021 wurde Emma Raducanu zum Superstart des Tennissports. Die damals 19-Jährige spielte sich als Qualifikantin zum Titel und feierte ihren bis heute größten Triumph. Doch für die Britin hängt das vorherige Wimbledon-Turnier mit dem Grand-Slam-Sieg unmittelbar zusammen: "Das britische Publikum hat dort meine Entwicklung gesehen".

Raducanu spricht damit ihren Lauf bei ihrer ersten Hauptfeldteilnahme bei einem Grand Slam an. Im Sommer 2021 spielte sich die spätere Major-Siegerin bis in das Achtelfinale von Wimbledon und legte damit erst den Grundstein für ihre spätere US-Open-Teilnahme. Denn durch die Punkte beim Rasenklassiker rutschte Raducanu erst in die Qualifikation von New York.

Raducanu zuletzt mit frühen Niederlagen

“Im Achtelfinale in Wimbledon verletzungsbedingt rauszuziehen und einige Monate später die US Open zu gewinnen, fühlt sich sehr besonders an”, gab die Britin, die eine neue Partnerschaft mit dem japanischen Ausrüster UNIQLO eingeht, bei einem Medientermin zu Protokoll.

Aktuell wird Emma Raducanu im WTA-Ranking auf Platz 25 geführt. Bei den Australian Open schied die 23-Jährige in der zweiten Runde aus und musste bei den 1000er-Events in Doha und Dubai sogar bereits nach Runde eins abreisen. Da tut es sicherlich gut an die guten Gefühle im Jahr 2021 zu erinnern.