WTA Merida: Jasmine Paolini nach Katastrophenstart doch im Halbfinale
Turnierfavoritin Jasmine Paolini hat nach einem kapitalen Fehlstart gegen Katie Boulter doch noch das Halbfinale beim WTA-Tour-500-Turnier in Merida erreicht.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 28.02.2026, 13:46 Uhr
Eine der schönen Facetten am Tennissport ist ja: Egal, wie ein Satz ausgeht, 0:6 oder 6:7, mit Beginn des neuen Durchgangs werden die Karten wieder neu gemischt. Und so hat sich Jasmine Paolini im Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Merida wahrscheinlich nur einmal kurz geschüttelt, nachdem sie Satz eins gegen Katie Boulter mit 0:6 abgeben musste.
Die beiden folgenden gingen allerdings an die Italienerin, und zwar mit 6:3 und 6:3. In der Vorschlussrunde trifft Paolini auf die Spanierin Cristina Bucsa, die sich gegen Zeynep Sönmez sicher mit 6.3 und 6:4 n´behauoten konnte.
In der unteren Tableau-Hälfte spielen Magdalena Frech und Shuai Zhang den zweiten Platz im Endspiel von Merida aus.
Hier das Einzel-Tableau in Merida