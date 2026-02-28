WTA Merida: Jasmine Paolini nach Katastrophenstart doch im Halbfinale

Turnierfavoritin Jasmine Paolini hat nach einem kapitalen Fehlstart gegen Katie Boulter doch noch das Halbfinale beim WTA-Tour-500-Turnier in Merida erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.02.2026, 13:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Jasmine Paolini steht in Merida im Halbfinale

Eine der schönen Facetten am Tennissport ist ja: Egal, wie ein Satz ausgeht, 0:6 oder 6:7, mit Beginn des neuen Durchgangs werden die Karten wieder neu gemischt. Und so hat sich Jasmine Paolini im Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Merida wahrscheinlich nur einmal kurz geschüttelt, nachdem sie Satz eins gegen Katie Boulter mit 0:6 abgeben musste.

Die beiden folgenden gingen allerdings an die Italienerin, und zwar mit 6:3 und 6:3. In der Vorschlussrunde trifft Paolini auf die Spanierin Cristina Bucsa, die sich gegen Zeynep Sönmez sicher mit 6.3 und 6:4 n´behauoten konnte.

In der unteren Tableau-Hälfte spielen Magdalena Frech und Shuai Zhang den zweiten Platz im Endspiel von Merida aus.

Hier das Einzel-Tableau in Merida

