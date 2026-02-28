tennisnet.com WTA

WTA Merida: Jasmine Paolini nach Katastrophenstart doch im Halbfinale

Turnierfavoritin Jasmine Paolini hat nach einem kapitalen Fehlstart gegen Katie Boulter doch noch das Halbfinale beim WTA-Tour-500-Turnier in Merida erreicht.

zuletzt bearbeitet: 28.02.2026, 13:46 Uhr

Jasmine Paolini steht in Merida im Halbfinale
Eine der schönen Facetten am Tennissport ist ja: Egal, wie ein Satz ausgeht, 0:6 oder 6:7, mit Beginn des neuen Durchgangs werden die Karten wieder neu gemischt. Und so hat sich Jasmine Paolini im Viertelfinale des WTA-Tour-500-Turniers in Merida wahrscheinlich nur einmal kurz geschüttelt, nachdem sie Satz eins gegen Katie Boulter mit 0:6 abgeben musste. 

Die beiden folgenden gingen allerdings an die Italienerin, und zwar mit 6:3 und 6:3. In der Vorschlussrunde trifft Paolini auf die Spanierin Cristina Bucsa, die sich gegen Zeynep Sönmez sicher mit 6.3 und 6:4 n´behauoten konnte. 

In der unteren Tableau-Hälfte spielen Magdalena Frech und Shuai Zhang den zweiten Platz im Endspiel von Merida aus. 

Hier das Einzel-Tableau in Merida
 

